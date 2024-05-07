Партия зеленых добивается в суде снижения суммы залога для участия в выборах в Европарламент

Партия зеленых Эстонии выдвинули в общей сложности девять кандидатов на выборы в Европейский парламент, из которых только за Эвелин Сепп и Расмуса Лахтвеэ партия смогла заплатить предусмотренную государством сумму залога. Избирательная комиссия республики зарегистрировала из списка зеленых только кандидатуры Сепп и Лахтвеэ, после чего Партия зеленых через Республиканскую избирательную комиссию подала жалобу в Госсуд.

Зеленые считают, что установленная в настоящее время сумма залога в 4100 евро за одного кандидата настолько велика, что исключает кандидатуры тех социальных групп, члены которых ориентированы не на финансовую выгоду, а на то, чтобы ценить, например, окружающую среду и перерабатываемые решения, как это происходит в случае с истцом. «Истец является действующей политической партией, которая выступает за серьезные политические идеи, но залог такого размера препятствует участию партии в выборах и не является подходящим средством обеспечения представительности выборов», - указала Партия зеленых в своем иске.

По мнению зеленых, крайних ограничений не требуется, поскольку можно найти другие эффективные решения, которые в меньшей степени ограничивают право на выдвижение кандидата - при определенных условиях освобождение от залога или замена его образовательным требованием, обязательством предоставить четкую программу заявок, подтверждающими подписями или иными подобными требованиями.

В понедельник коллегия Госсуда приняла решение возобновить рассмотрение оценки соответствия параграфа 5 статьи 29 закона о выборах в Европейский парламент Конституции страны. Возможно, также потребуется проверить соответствие этого положения законодательству Европейского союза, отметил Госсуд.

В состав коллегии входят Рийгикогу, канцлер права, министр юстиции и представляющий правительство как сторону процесса министр, а также Государственная избирательная комиссия как выразитель точки зрения государства. Коллегия рассмотривает как вопрос конституционности, так и иск Партии зеленых Эстонии после возобновления производства по делу.