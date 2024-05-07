Эксперт: какую недвижимость можно быстро продать и почему это важно?

«Чем более ликвидна недвижимость, тем короче ожидаемый срок ее продажи. Особенно стоит обратить внимание на этот тип недвижимости, если вы покупаете квартиру в качестве инвестиции – с намерением быстро сдать ее в аренду и, возможно, продать с прибылью через определенный период времени. Ликвидность также важна, если вы покупаете жилье для себя, но уже заранее планируете жить в нем менее 10 лет», - говорит Ребане.

По словам эксперта, одним из аспектов, делающих недвижимость ликвидной, является ее доступность. Это связано с тем, что среди населения больше людей, которые потенциально могут позволить себе доступную недвижимость. Именно поэтому, например, двухкомнатная квартира, как правило, более ликвидна, чем пятикомнатная квартира или отдельный дом - по одной только цене можно предсказать, как долго недвижимость будет находиться в продаже.

«В случае с индивидуальным домом срок продажи может составлять в среднем полгода или больше, потому что цена обычно выше, а людей, которые могут себе это позволить, меньше», - говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.