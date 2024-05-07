Ликвидная недвижимость – это недвижимость, которая потенциально может быть быстро продана или сдана в аренду и, как правило, привлекательна для широкой аудитории. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане объясняет, для кого ликвидность может быть важна и на что следует обратить внимание.
Эксперт: какую недвижимость можно быстро продать и почему это важно?
«Чем более ликвидна недвижимость, тем короче ожидаемый срок ее продажи. Особенно стоит обратить внимание на этот тип недвижимости, если вы покупаете квартиру в качестве инвестиции – с намерением быстро сдать ее в аренду и, возможно, продать с прибылью через определенный период времени. Ликвидность также важна, если вы покупаете жилье для себя, но уже заранее планируете жить в нем менее 10 лет», - говорит Ребане.
По словам эксперта, одним из аспектов, делающих недвижимость ликвидной, является ее доступность. Это связано с тем, что среди населения больше людей, которые потенциально могут позволить себе доступную недвижимость. Именно поэтому, например, двухкомнатная квартира, как правило, более ликвидна, чем пятикомнатная квартира или отдельный дом - по одной только цене можно предсказать, как долго недвижимость будет находиться в продаже.
«В случае с индивидуальным домом срок продажи может составлять в среднем полгода или больше, потому что цена обычно выше, а людей, которые могут себе это позволить, меньше», - говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.
Кроме того, значительное влияние на ликвидность оказывает размер недвижимости, поскольку, согласно эмпирическому правилу, чем больше площадь, тем дольше идет процесс продажи. Ребане пояснил, что даже если дом или большая квартира находятся в хорошем месте и продаются по доступной цене, с точки зрения ликвидности в лучшем положении обычно оказываются одно- или двухкомнатные квартиры, поскольку большие площади также связаны с высокими дополнительными расходами.
Помимо цены и размера недвижимости, третьим важным фактором, определяющим ликвидность, является местоположение. «Например, средняя жилая недвижимость в Таллинне, безусловно, предпочтительнее аналогичной недвижимости в Кохтла-Ярве. Чем плотнее заселен район, тем ликвиднее недвижимость. Инфраструктура и другие преимущества местоположения также важны».
Однако, по словам Ребане, не стоит забывать, что срок продажи также во многом зависит от текущей ситуации на рынке недвижимости, то есть от соотношения спроса и предложения. Он пояснил, что если, например, на продажу одновременно выставлено много квартир с двумя спальнями, то это означает большую конкуренцию и, вероятно, более длительный период продаж.
С другой стороны, Ребане отметил, что ликвидность не так важна для людей, если купленная или строящаяся недвижимость предназначена для долгосрочного проживания и соответствует образу жизни конкретного человека или семьи. Однако в таких случаях стоит продумать план действий на случай непредвиденных обстоятельств, то есть спросить себя, что произойдет, если по каким-либо причинам недвижимость придется продать.
«Конечно, ликвидность в контексте жилищного кредита также важна для банков, поскольку в жизни время от времени могут происходить непредвиденные события, из-за которых может возникнуть необходимость продать или обменять имеющееся жилье. Поэтому стоит продумать все подобные аспекты и по возможности принять их во внимание», – говорит Ребане.