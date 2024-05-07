Трагедия в хоккейной сборной Норвегии – умер 31-летний хоккеист

Хоккеист последние три сезона играл за «Лиллехаммер» и его последний сезон оказался лучшим в карьере: он забросил 21 шайбу и сделал 23 передачи в 41 матче регулярного чемпионата.

Также он дважды выступал за Норвегию на чемпионатах мира, в 2018 году в составе сборной выступал на олимпийских играх.