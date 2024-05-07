После своего лучшего сезона в карьере умер 31-летний нападающий хоккейной сборной Норвегии и клуба «Лиллехаммер» Александр Райхенберг. Грустную новость сообщила пресс-служба клуба.
Трагедия в хоккейной сборной Норвегии – умер 31-летний хоккеист
Хоккеист последние три сезона играл за «Лиллехаммер» и его последний сезон оказался лучшим в карьере: он забросил 21 шайбу и сделал 23 передачи в 41 матче регулярного чемпионата.
Также он дважды выступал за Норвегию на чемпионатах мира, в 2018 году в составе сборной выступал на олимпийских играх.
Причины смерти хоккеиста не обнародуются.