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Трагедия в хоккейной сборной Норвегии – умер 31-летний хоккеист

rus.postimees.ee
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Александр Рейхенберг (справа).
Александр Рейхенберг (справа). Фото: David W Cerny

После своего лучшего сезона в карьере умер 31-летний нападающий хоккейной сборной Норвегии и клуба «Лиллехаммер» Александр Райхенберг. Грустную новость сообщила пресс-служба клуба.

Хоккеист последние три сезона играл за «Лиллехаммер» и его последний сезон оказался лучшим в карьере: он забросил 21 шайбу и сделал 23 передачи в 41 матче регулярного чемпионата.

Также он дважды выступал за Норвегию на чемпионатах мира, в 2018 году в составе сборной выступал на олимпийских играх.

Причины смерти хоккеиста не обнародуются.

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