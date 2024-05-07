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Финское предприятие приобрело известный эстонский магазин очков

BNS
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Магазин очков. Фото носит иллюстративный характер.
Магазин очков. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Финское предприятие Silmäasema приобрело эстонскую сеть магазинов очков Eagle Vision.

Работающая уже больше 25 лет сеть Eagle Vision имеет шесть магазинов в Эстонии, которые продолжат работать под брендом Eagle Vision.

Silmäasema - признанный лидер рынка услуг в области оптики и офтальмологии в Финляндии. Приобретая сеть магазинов очков Eagle Vision, предприятие усиливает свою роль в Эстонии. Помимо Eagle Vision, Silmäasema владеет еще одной эстонской оптической компанией. Tallinna Optika с пятью магазинами в 2017 году принадлежала финской компании и до сих пор работает под названием Tallinna Optika.

В прошлом году оборот Eagle Vision составил около 2,8 млн евро.

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