Финское предприятие приобрело известный эстонский магазин очков

Работающая уже больше 25 лет сеть Eagle Vision имеет шесть магазинов в Эстонии, которые продолжат работать под брендом Eagle Vision.

Silmäasema - признанный лидер рынка услуг в области оптики и офтальмологии в Финляндии. Приобретая сеть магазинов очков Eagle Vision, предприятие усиливает свою роль в Эстонии. Помимо Eagle Vision, Silmäasema владеет еще одной эстонской оптической компанией. Tallinna Optika с пятью магазинами в 2017 году принадлежала финской компании и до сих пор работает под названием Tallinna Optika.