Финское предприятие Silmäasema приобрело эстонскую сеть магазинов очков Eagle Vision.
Финское предприятие приобрело известный эстонский магазин очков
Работающая уже больше 25 лет сеть Eagle Vision имеет шесть магазинов в Эстонии, которые продолжат работать под брендом Eagle Vision.
Silmäasema - признанный лидер рынка услуг в области оптики и офтальмологии в Финляндии. Приобретая сеть магазинов очков Eagle Vision, предприятие усиливает свою роль в Эстонии. Помимо Eagle Vision, Silmäasema владеет еще одной эстонской оптической компанией. Tallinna Optika с пятью магазинами в 2017 году принадлежала финской компании и до сих пор работает под названием Tallinna Optika.
В прошлом году оборот Eagle Vision составил около 2,8 млн евро.