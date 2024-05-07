Путин официально вступил в должность президента России в пятый раз

На торжественной церемонии инаугурации во вторник в Кремле Путин в качестве президента России принес присягу на Конституции страны, которая наделяет его соответствующими полномочиями на следующие 6 лет - до 2030 года и дает возможность переизбраться вновь.

Текст присяги гласит: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Путин вновь произнес эти слова, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции РФ, который наряду со штандартом и знаком президента относится к символам президентской власти в России.

Переплет этого экземпляра Конституции - тот же, на котором Путин давал присягу в 2018 году, сам же печатный текст Основного закона приведен в соответствии с современной редакцией Конституции РФ 2020 года, принятие которой позволило «обнулить президентские сроки» и дало возможность президенту вновь избираться в 2024 и 2030 годах.

После этого председатель КС РФ Валерий Зорькин объявил, что Владимир Путин официально вступил в должность президента России.

На церемонию приехали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие российские чиновники и главы регионов.

При этом дипломаты ряда «недружественных» стран, в том числе Великобритании и государств Евросоюза, отказались присутствовать на церемонии. Сообщалось, что на церемонию приедет посол Франции Пьер Леви. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что их решение не станет поводом для каких-либо ответных мер Москвы.