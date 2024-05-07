Lidl открыл первые станции зарядки для электромобилей

Первые три станции зарядки находятся возле магазинов Lidl в Таллинне на Акадеэмия-теэ, в Раквере, а также в Тарту у торгового центра Lõunakeskus.

Для зарядки электромобилей магазины Lidl предлагают варианты зарядки как переменным, так и постоянным током, поэтому вы найдёте кабель переменного тока Type2 (или розетку для использования кабеля переменного тока), а также зарядные кабели CCS и CHAdeMO.

Стоимость зарядки постоянным током 0,38 евро кВт·ч, а стоимость более медленной зарядки переменным током 0,3 евро кВт·ч. В зависимости от местоположения станции, мощность её может быть от 22 до 150 кВт, а станций быстрой зарядки постоянного тока – 50 кВт.

На всех зарядных станциях Lidl также можно заряжать подключаемые гибриды.

«Наша цель — сделать посещение наших магазинов еще более комфортными для покупателей. На дорогах и улицах Эстонии становится все больше электромобилей, поэтому предложение возможности зарядки для них — один из наших шагов, направленных на то, чтобы сделать жизнь наших клиентов проще. Даже за время посещения магазина можно успеть зарядить электромобиль настолько, что в городских условиях многие после этого смогут ездить на нем несколько дней», – сказала руководитель по коммуникациям Lidl Eesti Катрин Сеппель, добавив, что Lidl Eesti использует для зарядки электромобилей только зелёную электроэнергию, стремясь увеличить свой вклад в улучшение защиты окружающей среды и климата.

В ближайшее время новые зарядные станции появятся также и в других местах. Зарядная станция для электромобилей будет и возле Lidl в Курессааре, который откроется нынешним летом.