Один дома Иногда вам хочется одиночества? Узнайте, как создать для этого условия

Также психолог советует родителям обращать внимание на потребности детей в уединении и одиночестве и учитывать это. «Поскольку родители знают своих детей лучше, чем кто-либо другой, у них есть возможность создать среду, в которой каждый ребенок сможет проявлять свои творческие способности и независимость», - добавила Хабихт-Сприйт.

Разговор о необходимости личного пространства в семье можно начать, поделившись потребностями и пожеланиями с другими членами семьи. Это позволит найти пути их удовлетворения. «Есть смысл выработать единые правила, чтобы все следовали им. Например, договориться о времени, когда каждый может побыть в одиночестве, это может быть или в течение дня или пару раз в неделю, или установить другие правила, удобные для всех в семье. Могут помочь простая табличка "Не беспокоить" на двери или устная просьба», - советует психолог.

Временную возможность провести время в одиночестве могут дать ванная или туалет. «Кроме того, уединение – это не только нахождение в одиночестве в каком-то пространстве. Это может быть внутреннее уединение, например, медитация», - добавила Хабихт-Сприйт.

Разделите комнату на зоны

Фото: Ikea