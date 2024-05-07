Выяснилось, что более трети жителей Эстонии больше всего любят проводить время дома в одиночестве. Психолог объясняет, почему это важно.
Один дома ⟩ Иногда вам хочется одиночества? Узнайте, как создать для этого условия
Для 32% жителей Эстонии самое важное для обеспечения психического благополучия - проводить время дома в одиночестве. Кроме того, почти половина респондентов проведенного по заказу IKEA исследования «Жизнь дома» считает, наличие времени «для себя» позволяет им чувствовать себя дома удовлетворенными и свободными. Однако это не всегда возможно из-за состава семьи. Психолог Кристель Хабихт-Сприйт (Peaasi) объясняет, почему так важно время, проведенное наедине с собой, и как найти больше времени на себя.
«Исследование IKEA показало, что 42% жителей Эстонии больше всего любят оставаться дома одни. Однако времяпрепровождение с близкими приносит удовольствие 21% респондентов. Найти баланс между общением с близкими и личным пространством может оказаться непростой задачей», - размышляет Аннели Салусте, дизайнер интерьеров ИКЕА.
У людей разные потребности в личном пространстве, и на это могут влиять личность человека, культурные нормы, текущий жизненный этап и прошлый опыт. «Семейственность также играет важную роль. Уровень личного пространства, который нам предоставляется в детстве, часто влияет на наши ожидания от дома во взрослом возрасте. Жители Эстонии, по своей природе достаточно интровертны, что также может объяснить большую потребность во времени на себя», - объяснила Хабихт-Сприйт.
Собственные правила уединения
По мнению психолога, каждому человеку требуется время побыть одному, чтобы подумать и зарядить свои эмоциональные батареи. «Одиночество позволяет человеку глубоко задуматься о своих эмоциях, переживаниях, мечтах и целях. Одиночество создает возможность находиться в своем собственном пузыре, где вы можете отдохнуть и расслабиться один на один с собой», - советует Хабихт-Сприйт.
Также психолог советует родителям обращать внимание на потребности детей в уединении и одиночестве и учитывать это. «Поскольку родители знают своих детей лучше, чем кто-либо другой, у них есть возможность создать среду, в которой каждый ребенок сможет проявлять свои творческие способности и независимость», - добавила Хабихт-Сприйт.
Разговор о необходимости личного пространства в семье можно начать, поделившись потребностями и пожеланиями с другими членами семьи. Это позволит найти пути их удовлетворения. «Есть смысл выработать единые правила, чтобы все следовали им. Например, договориться о времени, когда каждый может побыть в одиночестве, это может быть или в течение дня или пару раз в неделю, или установить другие правила, удобные для всех в семье. Могут помочь простая табличка "Не беспокоить" на двери или устная просьба», - советует психолог.
Временную возможность провести время в одиночестве могут дать ванная или туалет. «Кроме того, уединение – это не только нахождение в одиночестве в каком-то пространстве. Это может быть внутреннее уединение, например, медитация», - добавила Хабихт-Сприйт.
Разделите комнату на зоны
В идеальном мире у каждого члена семьи есть отдельная комната, где он мог бы спрятаться от внешнего шума и других членов семьи. К сожалению, не у всех есть такие возможности. Однако, по мнению дизайнера интерьера, создать уединенный и уютный уголок можно даже в гостиной. «Это может быть кресло или уголок дивана, дополненный журнальным столиком или подставкой для ноутбука, на которой можно разместить свечу и чашку чая», - предлагает Аннели Салусте.
По ее словам, комнаты можно легко разделить на зоны с помощью перегородок. Они могут помочь создать ощущение отдельного пространства. Красивая перегородка из натуральных материалов способна даже добавить уюта помещению. «Похожий эффект можно создать с помощью штор. Их можно прикрепить к потолку и задернуть, когда требуется побыть одному», - советует Салусте.
Еще одним решением зонирования комнаты могут стать стеллаж или полки, закрепленные на потолке или установленные на полу. Открытые полки идеально подходят для зонирования. На них можно разместить книги, памятные фигурки, а также поставить красивые коробки или корзины для хранения.
Дизайнер интерьера также делится советом, как создать в общем пространстве уединенный уголок для детей. «Для это в гостиной можно установить детскую палатку. Добавьте несколько подушек и одеял, светодиодную лампу на батарейках для уюта и позвольте ребенку наслаждаться пребыванием в одиночестве. Когда дети спят, у родителей появляется возможность расслабиться, и для этого можно использовать ту же детскую палатку с приглушенным светом, надеть наушники и побыть наедине с собой», - предлагает дизайнер интерьера.
Исследование «Жизнь дома»
Исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению группы IKEA. Опрос проводился в различных странах в период с мая по июнь 2023 года посредством онлайн-панелей. В Эстонии в опросе приняли участие 1007 жителей.