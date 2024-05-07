Департамент транспорта предупреждает: на дорогах становится все больше диких животных

Перевод: Павел Соболев

На прошлой неделе Департамент транспорта начал предупреждать об опасности появлении диких животных на дорогах, что сопровождается изменением информации на дорожных знаках. Компания продлится до Иванова дня. Стоит обратить особое внимание на дорожный знак «Дикие животные на пути!», поскольку это означает, что в этом районе особенно часто переходят дорогу дикие животные. Также стоит быть начеку и на участках между рощами и вблизи полей. В сумерках, особенно перед восходом солнца и после захода солнца, дикие животные, естественно, более активны.

Руководитель отдела экологического планирования Департамента транспорта Виллу Люкк призывает водителей серьезно относиться к предупреждениям и ограничениям скорости, указанным на дорожных знаках с меняющейся информацией. «Никто из нас не хочет попасть в аварию или причинить вред дикому животному. Поэтому нам, как участникам дорожного движения, приходится быть особенно внимательными и замечать приближающихся к дороге диких животных».

Во многих местах по всей Эстонии на огороженных участках дорог, оборудованных предупреждающей разметкой, созданы пункты пропуска для диких животных. На четырехполосном участке дороги между Козе и Выыбу система обнаружения крупной дичи предупреждает водителей о диких животных. Животные могут переходить дорогу с трех переходов, а их приближение фиксируют специальные датчики. Они передают информацию на дорожные знаки с меняющейся информацией, с помощью которых оперативно ограничивается скорость автомобилей.

«К счастью, водители, как правило, следовали дорожным знакам и снижали скорость, иначе последствия могли бы быть печальными. Также следует помнить, что если одно дикое животное перейдет дорогу, за ним могут последовать и другие», - добавил Виллу Люкк.

Ежегодно по номеру телефона Riigiinfo 1247 регистрируется гибель почти шести тысяч животных, тогда как, вероятно, большинство несчастных случаев с участием более мелких животных остаются незарегистрированными. Ежегодно в этих авариях получают травмы от 20 до 30 человек. В последние годы проблема значительно обострилась, поскольку на дорогах Эстонии стало больше транспортных средств, а из-за мягких зим увеличилось количество копытных животных на дорогах.