Несмотря на то, что около четверти работодателей планируют повысить зарплаты в этом году, данные агентства Palgainfo свидетельствуют о замедлении роста заработной платы, также прогнозируются сокращения.
В этом году рост заработной платы замедлится, ожидается волна сокращений
Перевод: Каролийна Вертяева
64 процента работодателей за последние восемь месяцев уже повысили основную заработную плату своих сотрудников, и более четверти (26 процентов), планируют сделать это в этом году. Более чем половина работодателей планирует нанять новых сотрудников, в то время как 12 процентов работодателей планируют сокращения, следует из первичных результатов опроса работодателей, проведенного агентством Palgainfo и порталом CVKeskus.ee в апреле 2024 года.
«Изменения в заработной плате в основном произошли в январе этого года и в половине случаев затронули всех сотрудников организации. Повышение заработной платы, как правило, составило 5-6 процентов, 7-8 процентов или 9-10 процентов. Повышение зарплаты специалистов и обслуживающего персонала в некоторых случаях достигало 11-20 процентов, - пояснила результаты руководитель агентства Palgainfo Кадри Сеэдер. - Работникам на должностях, требующих высшего образования, обычно повышают заработную плату. На рост зарплаты обслуживающего персонала, вероятно, влияет повышение минимальной заработной платы, которая в начале этого года выросла на 13 процентов», - добавила Сеэдер.
Прошлой весной по данным опроса работодателей за последние семь месяцев заработную плату повысили 70 процентов респондентов, а четыре процента планировали это сделать в апреле. В последующие месяцы заработную плату сотрудников планировали повысить более чем треть работодателей, или 36 процентов. Только десятая часть работодателей не меняла основную заработную плату и не планировала этого делать.
В этом году заработную плату сотрудников планируют повысить более четверти, или 26 процентов от всех организаций, участвовавших в опросе. Почти столько же, или 24 процента, пока не могут сказать, стоит ли ждать изменений в заработной плате. 17 процентов работодателей, участвовавших в опросе, не меняли основную заработную плату и не планируют этого делать. В организациях, где планируют изменения в основной заработной плате, это касается в основном всех сотрудников, но есть и организации, где повышаются только зарплаты некоторых категорий сотрудников, например специалистов высшего уровня или руководителей среднего звена. Повышение заработной платы, затрагивающее всех сотрудников, чаще всего составляет около 9-10 процентов.
Таким образом, результаты опроса показывают, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество организаций, где повышали заработную плату сотрудников и где в этом году планируется повышение зарплаты.
«Планируется повышение зарплаты на 9-10 процентов, но так как организаций, повышающих заработную плату, становится меньше, и повышение дохода не касается всех сотрудников, вероятно, влияние на средний рост зарплаты также будет меньше. Снижение давления на заработную плату уже ощущалось осенью прошлого года и будет продолжаться, поскольку соискателей работы больше, а активность работодателей по подбору персонала более скромная», - сказала Сеэдер.
Решение об изменении или сохранении основной заработной платы в основном зависит от финансовых результатов организации, а также от состояния экономики и прогнозов. Доступность или недоступность необходимых сотрудников на рынке также является важным фактором влияния, однако, поскольку поиск сотрудников уже не так сложен, значимость этого фактора снизилась.
По сравнению с прошлой весной, немного сократился процент работодателей, которые нанимали новых сотрудников за последние шесть месяцев и/или планируют это сделать в ближайшие месяцы. Тем не менее, 71 процент респондентов наняли новых сотрудников, а 64 процента планируют это сделать.
Тем временем увеличился процент работодателей, которые сократили сотрудников - если в прошлом году 18 процентов респондентов заявили, что сократили сотрудников за последние шесть месяцев, то в этом году этот процент составил уже 28 процентов. Планы по сокращению сотрудников имеют 12 процентов организаций, в то время как в прошлом году таких было всего пять процентов. Количество сокращаемых сотрудников обычно ограничивается от одного до двух или от трех до десяти человек.
Агентство Palgainfo и крупнейший в Эстонии портал по трудоустройству CVKeskus.ee проводят два раза в год опросы работодателей и работников, в которых изучаются изменения в заработной плате, ожидания по заработной плате, поведение на рынке труда и другие аспекты. Результаты опроса работодателей основаны на обратной связи от 350 работодателей, которые в совокупности предоставляют работу более чем 50 000 сотрудникам.