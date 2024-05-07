В этом году рост заработной платы замедлится, ожидается волна сокращений

Таким образом, результаты опроса показывают, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество организаций, где повышали заработную плату сотрудников и где в этом году планируется повышение зарплаты.

«Планируется повышение зарплаты на 9-10 процентов, но так как организаций, повышающих заработную плату, становится меньше, и повышение дохода не касается всех сотрудников, вероятно, влияние на средний рост зарплаты также будет меньше. Снижение давления на заработную плату уже ощущалось осенью прошлого года и будет продолжаться, поскольку соискателей работы больше, а активность работодателей по подбору персонала более скромная», - сказала Сеэдер.

Решение об изменении или сохранении основной заработной платы в основном зависит от финансовых результатов организации, а также от состояния экономики и прогнозов. Доступность или недоступность необходимых сотрудников на рынке также является важным фактором влияния, однако, поскольку поиск сотрудников уже не так сложен, значимость этого фактора снизилась.

По сравнению с прошлой весной, немного сократился процент работодателей, которые нанимали новых сотрудников за последние шесть месяцев и/или планируют это сделать в ближайшие месяцы. Тем не менее, 71 процент респондентов наняли новых сотрудников, а 64 процента планируют это сделать.

Тем временем увеличился процент работодателей, которые сократили сотрудников - если в прошлом году 18 процентов респондентов заявили, что сократили сотрудников за последние шесть месяцев, то в этом году этот процент составил уже 28 процентов. Планы по сокращению сотрудников имеют 12 процентов организаций, в то время как в прошлом году таких было всего пять процентов. Количество сокращаемых сотрудников обычно ограничивается от одного до двух или от трех до десяти человек.

Агентство Palgainfo и крупнейший в Эстонии портал по трудоустройству CVKeskus.ee проводят два раза в год опросы работодателей и работников, в которых изучаются изменения в заработной плате, ожидания по заработной плате, поведение на рынке труда и другие аспекты. Результаты опроса работодателей основаны на обратной связи от 350 работодателей, которые в совокупности предоставляют работу более чем 50 000 сотрудникам.