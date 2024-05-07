Эстонский союз собственников жилья: субсидии на жилые дома вызывают отвращение

В связи с энергоэффективностью жилых зданий была поднята проблема методологии расчета энергетической маркировки, в связи с чем член совета, инженер-теплоэнергетик Виллу Пелла заявил, что энергетическая маркировка не дает информации о фактическом энергопотреблении жилого дома, поскольку для расчета энергетической маркировки используется система коэффициентов, которая может показать, что энергопотребление здания в три раза превышает фактическое.

По мнению Пелла, такая методика расчета создает ситуацию, когда стоимость строительства или ремонта жилья зависит не от фактической цены строительства, а от игры с цифрами, происходящей в тишине кабинета министров. При этом больше всего теряют жители небольших населенных пунктов и сельской местности.

Члены совета также были ознакомлены с исследованием затрат на реконструкцию типовых многоквартирных домов, построенных в период с 1960 по 1990 годы. Результаты, проведенные в восьми различных населенных пунктах, показали, что при реновации зданий, относящихся к энергетическому классу «С» при поддержке так называемого пособия Kredex затраты ремонтного фонда малых квартирных домов увеличиваются в несколько раз, а в крупных многоквартирных домах затраты остаются на прежнем уровне.