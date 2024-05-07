В конце прошлой недели совет Центрального союза собственников жилья Эстонии, обсуждавший вопросы строительства и ремонта энергоэффективного жилья, пришел к выводу, что субсидии на жилые дома вызывают отвращение.
Эстонский союз собственников жилья: субсидии на жилые дома вызывают отвращение
В связи с энергоэффективностью жилых зданий была поднята проблема методологии расчета энергетической маркировки, в связи с чем член совета, инженер-теплоэнергетик Виллу Пелла заявил, что энергетическая маркировка не дает информации о фактическом энергопотреблении жилого дома, поскольку для расчета энергетической маркировки используется система коэффициентов, которая может показать, что энергопотребление здания в три раза превышает фактическое.
По мнению Пелла, такая методика расчета создает ситуацию, когда стоимость строительства или ремонта жилья зависит не от фактической цены строительства, а от игры с цифрами, происходящей в тишине кабинета министров. При этом больше всего теряют жители небольших населенных пунктов и сельской местности.
Члены совета также были ознакомлены с исследованием затрат на реконструкцию типовых многоквартирных домов, построенных в период с 1960 по 1990 годы. Результаты, проведенные в восьми различных населенных пунктах, показали, что при реновации зданий, относящихся к энергетическому классу «С» при поддержке так называемого пособия Kredex затраты ремонтного фонда малых квартирных домов увеличиваются в несколько раз, а в крупных многоквартирных домах затраты остаются на прежнем уровне.
Ситуацию прокомментировал председатель правления Центрального союза собственников жилья Андри Крассь, по словам которого в небольших жилых домах при финансирование энергетических, административных, строительных и ремонтных работ затраты на квадратный метр в среднем выше. Разница в затратах увеличивалась еще и тем, что малоквартирные дома в основном расположены в районах с более дорогой тепловой энергией, чем в среднем. Они также не возникает существенной экономии затрат на электроэнергию, поскольку в небольших сетях централизованного теплоснабжения нет возможности сделать что-либо с сэкономленным теплом, и поэтому экономия тепла у них приводит к увеличению цены на тепло.
Последним «гвоздем в гроб» нескольких небольших квартирных товариществ стал коэффициент, используемый при присвоении энергетической маркировки, что увеличило затраты на строительство. Однако, по словам Красся, особенно отвратительно то, что в Kredex также нажились на сельских кооперативах, расходы которых уже были заоблачными, потребовав от них в три раза большую, чем обычно, комиссию по кредитному договору и на четверть выше процентную ставку по кредиту.
Выступления и последующие решения резюмировал председатель совета союза Хейки Хепнер, который заявил, что как энергетическая маркировка, так и субсидии на многоквартирные дома Kredex увеличивают неравенство между собственниками. С помощью субсидий и регулирования государство борется с вымиранием жизни в сельской местности.
Союз собственников жилья не может смириться с такой ситуацией и требует фундаментального изменения существующей жилищной политики и политики субсидирования. Для начала необходимо прекратить направлять субсидии лицам, доходы которых достаточны для того, чтобы справляться самостоятельно, привести энергетическую маркировку в соответствие с реальным энергопотреблением, а также обеспечить стабильное субсидирование реновации нуждающимся на основании реновационного паспорта, сказал Хепнер.