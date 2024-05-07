Звуки взрывов и обилие автомобилей спецслужб: в Ида-Вирумаа проведут важные работы

Центр разминирования Спасательного департамента с 7 по 9 мая проводит плановые работы по разминированию Ида-Вирумаа. В работах по разминированию задействованы саперы всех регионов Эстонии.

В районах Синимяэ и Сиргала города Нарва-Йыэсуу саперы проведут работы по поиску и обезвреживанию взрывных устройств. К работам будут привлечены и помощники саперов. В этот период в данном регионе можно будет увидеть большое количество автомобилей спецслужб и услышать взрывы.

«Исходя из карт военного времени и предыдущей информации, под землей в этом районе могут быть взрывные устройства. Раньше в районе поиска было не так много находок, именно поэтому мы намерены направить наши ресурсы на этот район боевых действий", - сообщил главный сапер восточно-эстонской группы разминирования Центра разминирования Спасательного департамента Расмус Рооден.

При необходимости саперы реагируют на события по всему уезду. Если кто-то обнаружил подозрительный предмет в лесу, на чердаке или в водоеме, необходимо сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

Ни при каких обстоятельствах нельзя начинать перемещение подозрительного предмета самостоятельно. По номеру службы экстренной помощи следует позвонить даже в случае подозрения на наличие взрывного устройства.

Саперы напоминают: чем более ржавым и в плохом состоянии находится взрывное устройство, тем большую опасность оно представляет для человека. Казалось бы, что взрывное устройство безопасно, но оно может взорваться при перемещении, что приведет к трагическим последствиям. Никакого наказания за добровольную сдачу взрывоопасных предметов не будет.

В этом году в районе Вирумаа саперы уже обезвредили 1328 взрывных устройств и 719 запалов.