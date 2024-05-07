Литва ужесточила контроль, чтобы предотвратить незаконный ввоз овощей из России

По данным министерства, это делают в ответ на заявления овощеводов страны о том, что огурцы и помидоры, выращенные в России, контрабандой ввозятся в Литву через Белоруссию и Польшу с поддельными документами о происхождении.

«Мы слышали обвинения, что в Литву пытаются ввезти российские овощи, как якобы выращенные в Европейском Союзе. Поэтому мы усилили проверку предоставленной потребителям информации о стране происхождения свежих фруктов и овощей. Мы проводим лабораторные исследования, чтобы проверить безопасность этих продуктов», - сказала глава Аудроне Николаускене.

В министерстве говорят, что проводят лабораторные исследования ввозимой в страну продукции.

Литва также намерена привлечь австрийскую лабораторию для определения происхождения фруктов и овощей.

Вице-министр сельского хозяйства Витенис Томкус говорит, что общеевропейские меры были бы наиболее эффективным способом ограничения импорта из России.

«Когда товары попадают на единый рынок ЕС, контролировать их перемещение становится гораздо сложнее. Поэтому мы должны стремиться к ограничению входа этих товаров», - сказал Томкус.

В марте Литва, вместе с Латвией, Эстонией, Польшей и Чехией, призвали Еврокомиссию рассмотреть вопрос об ограничении импорта продуктов питания российского и белорусского происхождения.

Европейская комиссия только объявила о пошлинах на некоторые виды российского и белорусского сельскохозяйственного импорта.