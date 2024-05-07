Объясняют медики: какие симптомы могут указывать на рак желудка

Перевод: Павел Соболев

Как указывает клиника Mayo, если рак желудка не запущен, прогноз довольно хороший.

Симптомы рака желудка могут включать: Трудность при глотании Боль в животе Вздутие живота после приема пищи Чувство сытости после употребления небольшого количества пищи Отсутствие голода в ситуации, когда человек давно не ел Изжога Расстройство желудка Тошнота Рвота Необъяснимая потеря веса Чувство сильной усталости Черный стул

Рак желудка не всегда вызывает симптомы на ранних стадиях. Первоначальные симптомы могут включать лишь расстройство желудка и боль в верхней части живота.

Рак желудка на более поздних стадиях может вызывать такие симптомы, как сильная усталость, необъяснимая потеря веса, рвота с кровью и черный стул.

Когда рак желудка распространяется на другие части тела, это называется метастатическим раком желудка. Он вызывает симптомы, характерные для места распространения. Рак, распространяющийся на печень, может вызвать пожелтение кожи и белков глаз. Если рак распространяется на брюшную полость, это может привести к заполнению брюшной полости жидкостью. Живот может быть раздутым.

Когда обращаться к врачу?

Если вы испытываете какие-либо тревожные признаки и симптомы, поговорите со своим терапевтом, чтобы выяснить, что их вызывает. Многие состояния могут вызывать симптомы, похожие на рак желудка, но, скорее всего, это что-то другое.