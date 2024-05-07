Российская армия усиливает давление на украинские позиции на разных направлениях и готовит новое наступление в ближайшие месяцы, пишет Русская Служба Би-би-си.
Как Украина готовится отражать новое наступление России
Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил о «новом этапе войны» и планах россиян «расширить наступательные действия». А в ГУР Минобороны предупреждают о возможной активизации боевых действий в Харьковской и Сумской областях в конце мая или в начале июня.
Все это требует от Киева и его союзников быстрой реакции.
Как Украина готовится к тяжелой летней кампании 2024 года - с точки зрения фортификаций, в оборонной промышленности и непосредственно в боевых подразделениях?
Тяжелый конец весны
Последние недели принесли Украине оптимистичные новости о поддержке западных союзников: США одобрили долгожданную помощь на миллиарды долларов, Великобритания выделила срочный пакет на 500 млн фунтов, а Дания инвестирует средства и в украинскую промышленность и напрямую увеличивает помощь на 600 млн долларов.
Впрочем, все это еще должно реально заработать.
Деньги нужно освоить, техника и боеприпасы должны физически попасть в Украину и доехать до складов бригад и батальонов, а заводам предстоит выполнить новые оборонные заказы.
Например, новый заказ на шесть миллиардов долларов от США в рамках «украинского пакета» - это масштабное производство ракет для установок ПВО Patriot (650 штук в год), 155-мм снарядов, корректируемых ракет к реактивным системам залпового огня M142 HIMARS, контрбатарейных радиолокационных станций, радаров для украинских модернизированных систем ПВО.
Чтобы все это изготовить, нужны годы.
Параллельно ВСУ испытывают нехватку людей. И хотя планы по мобилизации 500 тысяч были уменьшены, некомплект подразделений никуда не исчез.
Вряд ли он исчезнет и с принятым законом об усилении мобилизации.
Даже если все обновят свои данные и снижение мобилизационного возраста заработает, то все равно нужно учитывать, что для базового обучения всех мобилизованных требуется 60-90 суток и более узкоспециальные курсы - для отдельных специалистов.
И артиллерийские расчеты 105-мм пушек, и новые экипажи для ПВО, и тыловые службы, которые должны ремонтировать гаубицы М777, а также сотни «Брэдли» и «Мардеров» - все они еще только должны этому научиться. И это также потребует времени.
Поэтому конец весны может быть тяжелым для Украины.
Но ресурсы российской армии тоже истощаются.
Те времена, когда россияне были способны одновременно наступать на Донбассе, осаждать Харьков и атаковать на юге, остались в прошлом. Но до мая-июня ситуация для ВСУ будет крайне непростой.
А вот в долгосрочной перспективе все выглядит более оптимистично для Украины.
Европейская промышленность постепенно разгоняется. Одновременно продолжается реализация чешской инициативы по поставкам ВСУ миллиона снарядов.
Украина получает баллистические ракеты ATACMS 300-км радиуса действия и первые эскадрильи F-16. В американском пакете на миллиард долларов только бронемашин («Хамви» и устойчивых к минам MRAP) почти 1500 штук.
Даже нейтральная Швейцария проголосовала за помощь Украине на 5,5 млрд долларов.
Но тактически у российской армии сейчас преимущество в авиации, а у ВСУ - не лучшая ситуация с ПВО ближнего радиуса действия.
Кроме того, у россиян есть преимущество в снарядах и людях.
Силы обороны Украины находятся под постоянным давлением армии РФ.
В Красногоровке (город около Марьинки под Донецком) россияне закрепились на юге в частном секторе, дошли до кирпичного завода и вышли на окраины соседнего населенного пункта Георгиевка. А это означает продвижение в сторону важного города Курахово и вытеснение ВСУ дальше на юго-запад от Донецка.
Возле Часового Яра бои ведутся непосредственно на входе в городскую застройку.
Россияне непрерывно атакуют с направления Авдеевки: они заняли Очеретино, а также населенные пункты Кермик, Бердичи, и пытаются продвигаться дальше.
Как украинская армия планирует сдерживать российское наступление в летней кампании 2024 года?
Фортификации
В Украине массово возводят инженерные сооружения, к этому активно привлекаются и гражданские подрядчики.
Здесь параллельно происходят два процесса.
Во-первых, приводятся в порядок старые опорные пункты времен антитеррористической операции 2015–2017 годов на тогдашней второй-третьей линии: там проводят гидротехнические работы, убирают деревья, укрепляют осыпавшиеся окопы.
Во-вторых, идет строительство с нуля: заполняются пробелы фортификаций на фронте, укрепляются пограничные заставы, инженерно оснащается северная граница вместе с белорусским участком.
Там возводят противотанковые надолбы, копают рвы, а также минируют участки в несколько полос.
Но само по себе минирование и инженерное обеспечение не означает, что местность станет непроходимой.
Надолбы можно подорвать, мины снять или пройти системами разминирования, а «спирали Бруно» (противопехотное заграждение в виде спиральной колючей проволоки) также разрушают или засыпают.
Для этих фортификаций нужны гарнизоны - хотя бы на перекрестках и командных высотах, чтобы сдерживать противника, пока подойдут резервы.
Кроме того, широко используются готовые стальные контейнеры и бетонные блоки, роются капониры. В условиях, когда противник активно применяет чугунные бомбы, рассредоточение и укрытия - это лучше, чем огневые точки.
Украинское правительство выделило на эти цели с начала весны более 30 млрд гривен (около 766 млн долларов), помогают также частные инициативы.
Однако это не окопы от моря до Полесья, как во время Второй мировой войны. Это цепочка «опорников» и фланговых огневых позиций, сети наблюдательных пунктов с единой системой огня. Их можно обойти, просочиться, изолировать - это не линия Мажино.
Но в целом правильно подготовленные позиции упрощают и защищают жизнь военных в зоне ответственности их бригад.
Оборонная промышленность и новые подразделения
Темпы производства украинских вооружений также растут: десять 155-мм САУ «Богдана» в месяц, передача крупных партий бронеавтомобилей «Казак-5» от фирмы «Практика», а также «Новатор» от компании «Украинская бронетехника».
Растет производство «дальних» дронов, активно собираются FPV-дроны, передаются в войска отечественные минометы.
Судя по тому, что Россия заявляла об «уничтожении» возле Крыма украинской ракеты «Нептун», есть успехи и в высокоточном оружии украинского производства.
Поэтому план «загрузить» украинскую промышленность европейскими и американскими инвестициями, очевидно, начал выполняться.
Идет перевооружение частей территориальной обороны в формат механизированных бригад с САУ, минометными батареями, тяжелой пехотной, колесной и гусеничной бронетехникой от партнеров.
Хотя этот процесс идет не слишком быстро и не всегда вовремя заканчивается полной комплектацией, учитывая количество бригад.
Начинают работать батальоны ударных беспилотников.
Накапливается также опыт борьбы с дронами противника - появляются ранцевые и окопные средства радиоэлектронной борьбы, группы с анализаторами сигнала и противодроновыми ружьями, способные сажать «птички», а также огневые группы с помповыми ружьями и ПЗРК.
Будет ли этого достаточно
Если Украина действительно получит миллион снарядов от ЕС, миллион по чешской инициативе и сотни тысяч американских боеприпасов, это должно ощутимо изменить ситуацию.
«Коалиция дронов» передает сотни беспилотников-корректировщиков и тысячи FPV, чтобы усилить потенциал ВСУ.
Если на фронте появятся западные самолеты с высокоточным оружием, которое идет с ними в одном пакете, это тоже ощутимо скажется на ситуации. Но только если они поступят в достаточном количестве.
Когда именно в Украине появятся F-16, пока неизвестно.
В начале мая представитель воздушных сил Илья Евлаш объяснил, что «мы ждем их как можно быстрее», и украинские пилоты сейчас продолжают обучение в США и Дании. А позже он добавил, что начало боевого применения F-16 в Украине будет зависеть от оперативной обстановки и готовности инфраструктуры.
Новым украинским стрелковым и пехотным бригадам не хватает техники - прежде всего, автомобилей, тяжелого стрелкового вооружения и мин. Бригадам территориальной обороны, которые становятся механизированными, - бронемашин, минометов и САУ.
И наконец, всем нужны средства РЭБ, дроны, внедорожники и грузовики.
В Украине война в том или ином виде уже касается почти каждого. Поэтому главное - это люди, ведь воюет не железо - воюют солдаты и «воюет» тыл.