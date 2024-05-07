Как Украина готовится отражать новое наступление России

Вряд ли он исчезнет и с принятым законом об усилении мобилизации.

Даже если все обновят свои данные и снижение мобилизационного возраста заработает, то все равно нужно учитывать, что для базового обучения всех мобилизованных требуется 60-90 суток и более узкоспециальные курсы - для отдельных специалистов.

И артиллерийские расчеты 105-мм пушек, и новые экипажи для ПВО, и тыловые службы, которые должны ремонтировать гаубицы М777, а также сотни «Брэдли» и «Мардеров» - все они еще только должны этому научиться. И это также потребует времени.

Поэтому конец весны может быть тяжелым для Украины.

Но ресурсы российской армии тоже истощаются.

Те времена, когда россияне были способны одновременно наступать на Донбассе, осаждать Харьков и атаковать на юге, остались в прошлом. Но до мая-июня ситуация для ВСУ будет крайне непростой.

А вот в долгосрочной перспективе все выглядит более оптимистично для Украины.

Европейская промышленность постепенно разгоняется. Одновременно продолжается реализация чешской инициативы по поставкам ВСУ миллиона снарядов.

Украина получает баллистические ракеты ATACMS 300-км радиуса действия и первые эскадрильи F-16. В американском пакете на миллиард долларов только бронемашин («Хамви» и устойчивых к минам MRAP) почти 1500 штук.

Даже нейтральная Швейцария проголосовала за помощь Украине на 5,5 млрд долларов.