Что ищет молодежь на рынке недвижимости? Вы удивитесь

Впрочем, среди поколения двадцатисемилетних и моложе есть люди, которые все-таки хотят иметь собственное жилье. «При покупке недвижимости решающее значение имеет расположение – в непосредственной близости должны быть возможности для отдыха, спорта, шоппинга и развлечений. В основе выбора лежит концепция 15-минутного города. Все необходимое для жизни должно быть рядом, и в идеале так, чтобы не было потребности в автомобиле», - отметила Ли Йохансон.

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Привлекательными районами для проживания являются центр и его окрестности в крупных городах. В Таллинне молодые люди хотят жить ближе к центру города, чтобы иметь возможность передвигаться без машины. Предпочтительными районами являются, например, Каламая, Ноблесснер, Пельгулинн и Кристийне. «Поскольку финансовая грамотность молодого поколения находится на хорошем уровне, они готовы покупать жилье рядом с университетами, чтобы в будущем сдавать квартиру в аренду», - пояснил Урмас Уйбомяэ.