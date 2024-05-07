В последнее время много говорят о растущих запросах молодежи в отношении заработной платы, но чего ожидают они от рынка недвижимости? Исполнительный директор портала Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ и маклер Uus Maa Five Stars Ли Йохансон проанализировали потребительские предпочтения и поведение на рынке недвижимости молодых людей в возрасте до 27 лет.
Что ищет молодежь на рынке недвижимости? Вы удивитесь
По словам маклера Uus Maa Five Stars Ли Йохансон, если предыдущим поколениям приобрести первое жилье помогал банковский кредит, то сегодняшние молодые люди не хотят брать на себя чрезмерные платежные обязательства: «Мировая тенденция показывает, что они предпочитают арендовать как машины, так и недвижимость. Молодым людям нужна гибкость, они не хотят брать на себя крупные кредитные обязательства или быть привязанными к одному месту на всю оставшуюся жизнь».
Йохансон добавила, что аренда жилья привлекательна для молодежи, поскольку предлагает большую свободу – в любой момент можно легко сменить место жительства, переехав в другой город или страну: «Вместо того, чтобы владеть вещами и привязывать себя к родине, наша молодежь делает упор на изучение мира и высокое качество жизни. Именно поэтому молодые люди все чаще отдают предпочтение варианту бессрочной аренды».
Анализ Kinnisvara24 также подтверждает, что молодые люди, родившиеся после 1997 года, в первую очередь интересуются арендой квартир. «Большинство молодых людей снимают квартиру не в одиночку, а со своим партнером или друзьями. Таким образом, можно арендовать жилье в хорошем месте и неплохом состоянии», - сказал исполнительный директор портала Урмас Уйбомяэ.
Выбирая съемную квартиру, предпочтение отдают районам с ресторанами, парками и спортивными клубами. Ищут арендные квартиры в новостройках или в отреставрированных, хорошо спланированных небольших зданиях. Статистика поиска Kinnisvara24 показывает, что важным критерием является наличие балкона или террасы, а для многих молодых людей – еще и то, что в съемной квартире допускается проживание с домашними животными.
Впрочем, среди поколения двадцатисемилетних и моложе есть люди, которые все-таки хотят иметь собственное жилье. «При покупке недвижимости решающее значение имеет расположение – в непосредственной близости должны быть возможности для отдыха, спорта, шоппинга и развлечений. В основе выбора лежит концепция 15-минутного города. Все необходимое для жизни должно быть рядом, и в идеале так, чтобы не было потребности в автомобиле», - отметила Ли Йохансон.
Привлекательными районами для проживания являются центр и его окрестности в крупных городах. В Таллинне молодые люди хотят жить ближе к центру города, чтобы иметь возможность передвигаться без машины. Предпочтительными районами являются, например, Каламая, Ноблесснер, Пельгулинн и Кристийне. «Поскольку финансовая грамотность молодого поколения находится на хорошем уровне, они готовы покупать жилье рядом с университетами, чтобы в будущем сдавать квартиру в аренду», - пояснил Урмас Уйбомяэ.
Путь молодых людей на рынке недвижимости обычно начинается с жилья по более доступной цене, но, как правило, они не могут позволить себе новостройки. «Это поколение не хочет покупать квартиры в панельных домах 1960–1980 годов», - убеждены Йохансон и Уйбомяэ. По словам Уйбомяэ, люди опасаются, что затраты на ремонт будут слишком высокими и покупка окажется нецелесообразной. Кроме того, молодежь боится слишком сложных дел. «Обветшалый фасад снижает стоимость недвижимости, и квартиру может быть сложно продать. Однако ремонт дома требует активного сотрудничества, согласия всех владельцев и соответствующих инвестиций. Хотя есть вариант подачи заявки на субсидию на реконструкцию, управлять проектом может быть сложно, и молодые люди в этом не заинтересованы», - добавил Уйбомяэ.
По словам Ли Йохансон, помимо возраста дома важную роль при выборе жилья играет и окружение: «Молодежь предпочитает районы с полностью развитой инфраструктурой, развлечениями, а также достаточным количеством парков для проведения свободного времени. Они особенно заботятся об окружающей среде, предпочитая близкое к природе место и энергоэффективный дом».
Найти соответствующее таким критериям жилье в центре города и с подходящим для молодежи бюджетом достаточно сложно. «В двадцати минутах езды от города, например, в Сауэ или Лаагри, возможностей больше, но переезжают туда, как правило, молодые родители, а не просто живущие вдвоем парочки», - отметила Йохансон. Уйбомяэ добавил, что некоторые молодые люди готовы сами отремонтировать квартиру, чтобы получить более доступное жилье поближе к центру города.
Молодежи нравятся дома с современными и экономичными решениями. «Выросшие в цифровой среде, они любят технологические решения и пользовательский комфорт и ценят по достоинству концепцию умного дома», - убеждена Ли Йохансон. Квартира не обязательно должна быть большой, но в связи с внедрением гибких моделей работы желательно, чтобы в ней помещался и удобный домашний офис.