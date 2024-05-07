Таллиннский общественный транспорт избавится от наружной рекламы

Перевод: Павел Соболев

«Действительно, доходы TLT снижаются, но сегодняшний владелец компании придерживается мнения, что единая визуальная идентичность подвижного состава перевешивает в важности неполучение доходов от рекламы. Мы движемся в том же направлении, которое диктует общепринятая практика в Эстонии, когда общественный транспорт местных самоуправлений, или автобусы центров общественного транспорта и государственные пассажирские поезда и паромы имеют единую визуальную идентичность. Совет предприятия убежден, что этот шаг повысит привлекательность и популярность общественного транспорта», - прокомментировал решение член правления TLT Кайдо Падар.

По словам Ханнеса Фальтена, руководителя сервисного подразделения TLT, удовлетворенность клиентов обязательно повысится, а жалобы, связанные с ограничениями видимости общественного транспорта, уменьшатся.

«Компания постоянно движется к общественному транспорту без рекламы. В прошлом году были установлены дополнительные ограничения на размер рекламной площади на трамваях и была увеличена цена рекламы. В этом году было решено прекратить продажу наружной рекламы на трамваях, и теперь это решение постоянно расширяется. При оценках более широкого влияния решения специалисты установили, что недополучения городского налога на рекламу не будет, поскольку меняется только рекламный носитель, то есть реклама заполнит стационарные, специально согласованные места».

По словам Кайдо Падара, октябрь этого года - это месяц, когда весь парк TLT будет освобожден от наружной рекламы, включая уже и задние части автобусов. «На автобусах, трамваях и троллейбусах остаются только небольшие и информативные сообщения, связанные с TLT».