Покинувший EKRE Эрнитс сравнил Хельме с Алиевыми и Путиным

«Альтернатива Мартину Хельме, конечно, есть. И была в прошлом году (когда свою кандидатуру на пост председателя выдвинул сам Эрнитс - ред.). Но когда в партии такая грубая семейная диктатура - помните, в Азербайджане правил Алиев-старший, нынешний президент там - Алиев-младший. Параллели напрашиваются. Когда ты открываешь рот, чтобы сказать что-то критическое или то, что не нравится семье [Хельме], тогда будущего в партии у тебя нет», - прокомментировал Эрнитс.