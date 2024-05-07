Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов службы ФСБ, которые готовили убийство президента Украины. В частности, задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины, сообщает Unian со ссылкой на СБУ.
«Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства. Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили двое полковников УГО, которые сливали секретную информацию РФ», - говорится в заявлении СБУ.
Так, из задач агентов было найти исполнителя, который возьмет в заложники, а затем и ликвидирует Зеленского. Искали такого человека среди военных, приближенных к охране президента.
Отмечается, что кроме Зеленского, группа планировала также ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников Украины. Буданова планировали ликвидировать перед Пасхой.
«План врага был следующий: сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию. По координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали попасть еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона», - отметили в СБУ.
Вооружение для агента обеспечил полковник УГО, лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с куратором из ФСБ. Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их.
«О нашей спецоперации знали ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком к инаугурации, действительно стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать – враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры», - отметил глава СБУ Василий Малюк.
У злоумышленников проведены обыски, в ходе которых выявлены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности. Задержанным предъявлены подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины о госизмене, совершенной в условиях военного положения, и подготовке к террористическому акту.
«Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы», - резюмировали в СБУ.