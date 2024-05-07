Обзор за месяц: что происходит с ценами на квартиры и количеством сделок

Так, в апреле в Таллинне было заключено на 17,2% больше сделок с квартирами, чем в предыдущем месяце, а цены медленно, но верно снова начали двигаться вверх.

Средняя цена за квадратный метр по сравнению с мартом выросла примерно на 2,8%, достигнув 3051 евро, а медианная цена за один месяц выросла до 2914 евро за квадратный метр, то есть на 4,9%.

«То, что медианная цена выросла больше, говорит о том, что недвижимость стала дороже по всему спектру рынка», – сказал Мартин Вахтер, отметив, что медианную цену можно считать более справедливым показателем, поскольку статистические аномалии обычно оказывают на нее меньше влияния. «Цены на недвижимость менялись не такими же темпами, как общий рост стоимости жизни, но небольшой рост цен все же заметен», – сказал руководитель 1Partner.

«Достаточно одному банку бросить вызов, и другие последуют его примеру. В последние месяцы несколько банков поочередно бросали вызов своим конкурентам», – пояснил Вахтер

По словам Вахтера, у оценщиков недвижимости очень много работы, поскольку количество ходатайств о жилищном кредите значительно увеличилось. Вахтер добавил, что банковская маржа по жилищным кредитам стала ниже, а конкуренция между банками усилилась.

«Достаточно одному банку бросить вызов, и другие последуют его примеру. В последние месяцы несколько банков поочерёдно бросали вызов своим конкурентам», – пояснил Вахтер, комментируя ситуацию, и добавил, что более половины кредитных договоров сейчас заключаются для рефинансирования уже имеющегося жилищного кредита.

Самая дорогая квартира была продана в столице в апреле за 1 250 000 евро. Всего в апреле в Таллинне было заключено 868 сделок купли-продажи, то есть на 20% больше, чем в марте. В апреле 2023 года в Таллинне было заключено 873 сделки с недвижимостью. В апреле нынешнего года в Таллинне общая стоимость сделок с недвижимостью составила около 143 миллионов евро, что на 23% больше, чем в марте, но по сравнению с апрелем 2023 года, этот показатель снизился на 16%.