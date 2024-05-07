Omniva решила закрыть почтовое отделение еще в одном эстонском городе

В Пыльтсамаа почтовое отделение, находившееся в том же здании, что и продуктовый магазин, до сих пор работало в рабочие дни, а по выходным было закрыто. «С 1 июня почтовое отделение будет закрыто», - говорится на сайте предприятия.

Пресс-секретарь Omniva Реэлика Лепп пока не стала комментировать новость, пообещав дать разъяснения как можно скорее. Она также не предоставила информации о том, будут ли сокращены работники этого почтового отделения.

«Иногда бывает, что почтовое отделение закрывается, но открывается почтовый пункт, и там потребуются работники, однако местоположение пункта может измениться. Сегодня, к сожалению, ситуация такова, что Пыльтсамааское почтовое отделение будет закрыто», - сказала Реэлика Лепп изданию Vooremaa.

С 1 июня закрывается и почтовая контора Pähklimäe в Нарве.