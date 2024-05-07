Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) рекомендует Эстонии пересмотреть затраты и возможности увеличения налоговых поступлений в среднесрочной перспективе.
«Наша четкая цель - привести в порядок государственные финансы и начать сокращать дефицит. Одним из ключевых факторов в этом является пересмотр расходов вместе с пересмотром бюджета. налог на транспортные средства, необходимость которого признает и ОЭСР», - заявил министр финансов Март Вырклаэв.
Налогообложение недвижимости в Эстонии не обсуждалось, хотя, по мнению OECD, оно могло бы стать эффективным источником дохода. «В настоящее время мы даем самоуправлениям больше полномочий по принятию решений относительно ставок земельного налога», - сказал Вырклаэв.
В системе здравоохранения, по мнению OECD, необходимо учитывать как преемственность медицинских работников, так и соглашение о долгосрочном финансировании. Затраты увеличиваются из-за старения населения, но также необходимо будет способствовать доступности общей медицинской помощи и более быстрому лечению.
Необходимо также повысить эффективность здравоохранения, например, за счет увеличения финансирования, основанного на результатах, и конкуренции на фармацевтическом рынке. Поскольку более половины взрослого населения Эстонии имеют избыточный вес, OECD поддерживает налогообложение сладких напитков и рекомендует шире облагать налогом нездоровую пищу.
«Наша нагрузка по сооплате при оплате медицинских услуг исключительно высока - значительно превышает как лимит, рекомендованный OECD, так и средний показатель, и, к сожалению, это отрицательно выделяет нас в международных сравнениях», - сказала министр здоровья Рийна Сиккут.
«Нам необходимо четко снизить бремя сооплаты населения, и именно поэтому нам необходимо увеличить государственное финансирование здравоохранения. Тем более, что бюджет Фонда здоровья находится в растущем дефиците, а нынешняя налоговая система в здравоохранении уже не является устойчивой, - сказала Сиккут, по словам которой в то же время важно, чтобы в соответствии с рекомендациями OECD мы расширили медицинское страхование жителей Эстонии. - Универсальная безопасность лечения позволит нам предотвратить более серьезные проблемы со здоровьем в будущем при относительно низких затратах и обеспечить доступ к медицинской помощи для каждого жителя Эстонии».
«Я согласен с OECD в том, что необходимо более существенное внимание к повышению конкурентоспособности экономики и повышению производительности. Включая, например, активные меры на рынке труда, чтобы умело реагировать на потребности рынка труда. Содействие зеленому переходу и цифровизации, которые являются нашими приоритетами, положительно влияют на производительность, - сказал Вырклаэв, по словам которого. в отчете также подчеркивается одна тревожная тенденция: компании недостаточно участвуют в цифровизации. - Чтобы воспользоваться всем потенциалом цифровизации, необходимо явно ускорить процессы - мы также выделили на это некоторые средства ЕС».
Министр финансов добавил, что инвестиции в чистую энергетику, которые правительство теперь помогло ускорить при поддержке фондов ЕС, среди прочего, также улучшат нашу энергетическую независимость и безопасность.
По словам Вырклаэва, он также видит очевидную необходимость усиления инноваций в сотрудничестве между государственным и частным сектором. «Таким образом, мы сможем сделать больше и добиться большего, и как страна мы сможем от этого только выиграть», - сказал министр финансов.
Во вторник в Таллинне OECD представила свой доклад о состоянии экономики Эстонии с политическими рекомендациями на будущее. Оценена ситуация в экономической и бюджетной политике Эстонии, проблемы, связанные с производительностью и изменением климата, на этот раз более тщательно проанализировано и финансирование сектора здравоохранения.