«Наша четкая цель - привести в порядок государственные финансы и начать сокращать дефицит. Одним из ключевых факторов в этом является пересмотр расходов вместе с пересмотром бюджета. налог на транспортные средства, необходимость которого признает и ОЭСР», - заявил министр финансов Март Вырклаэв.

Налогообложение недвижимости в Эстонии не обсуждалось, хотя, по мнению OECD, оно могло бы стать эффективным источником дохода. «В настоящее время мы даем самоуправлениям больше полномочий по принятию решений относительно ставок земельного налога», - сказал Вырклаэв.

В системе здравоохранения, по мнению OECD, необходимо учитывать как преемственность медицинских работников, так и соглашение о долгосрочном финансировании. Затраты увеличиваются из-за старения населения, но также необходимо будет способствовать доступности общей медицинской помощи и более быстрому лечению.

Необходимо также повысить эффективность здравоохранения, например, за счет увеличения финансирования, основанного на результатах, и конкуренции на фармацевтическом рынке. Поскольку более половины взрослого населения Эстонии имеют избыточный вес, OECD поддерживает налогообложение сладких напитков и рекомендует шире облагать налогом нездоровую пищу.

«Наша нагрузка по сооплате при оплате медицинских услуг исключительно высока - значительно превышает как лимит, рекомендованный OECD, так и средний показатель, и, к сожалению, это отрицательно выделяет нас в международных сравнениях», - сказала министр здоровья Рийна Сиккут.