Неутешительные результаты экзаменов: лишь малая часть педагогов смогла получить категорию С1

1 августа – дата, начиная с которой не имеющие категории В2 педагоги, не смогут работать в школе из-за несоответствия квалификационным требованиям – все ближе.

Всего таких учителей в школах 518, больше всего - в Таллинне, Нарве, Маарду, Кохтла-Ярве и Силламяэ. В детских садах педагогов без категории знания эстонского В2 – 414. Однако там есть возможности для маневра, сказал радионовостям ERR руководитель перехода на эстоноязычное образование Ингар Дуболазов.