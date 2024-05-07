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Неутешительные результаты экзаменов: лишь малая часть педагогов смогла получить категорию С1

rus.postimees.ee
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Словарь эстонского языка.
Словарь эстонского языка. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

По признанию министра образования Кристины Каллас, результаты языковых экзаменов в марте оказались неутешительными: лишь 36 педагогам удалось получить категорию С1 и всего десяти – категорию В2, сообщает Rus.ERR.

1 августа – дата, начиная с которой не имеющие категории В2 педагоги, не смогут работать в школе из-за несоответствия квалификационным требованиям – все ближе.

Всего таких учителей в школах 518, больше всего - в Таллинне, Нарве, Маарду, Кохтла-Ярве и Силламяэ. В детских садах педагогов без категории знания эстонского В2 – 414. Однако там есть возможности для маневра, сказал радионовостям ERR руководитель перехода на эстоноязычное образование Ингар Дуболазов.

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