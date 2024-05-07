Невероятная цель! Знаменитый ультратриатлет Райт Ратасепп хочет пробежать 20 марафонов за 10 дней

Ультраспортсмен Райт Ратасепп объявил сегодня, 7 мая, на Кадриоргском стадионе новый план преодоления испытания, которое прервалось в 2021 году. С этой целью спортсмен планирует пробегать по два марафона в день в течение десяти дней подряд, начиная с 21 мая. Главная цель – пробежать каждую дистанцию в 42,2 км менее чем за три часа. Ратасепп пробежит свои марафоны на 400-метровых стадионах в Тарту, Вильянди, Пярну, Таллинне и Винни.

Нынешний вызов Райта Ратасеппа родом из его предыдущих забегов. В 2020 году он пробежал 20 марафонов за 20 дней в шести городах Эстонии, пробежав все цели менее чем за три часа. В 2021 году он повысил ставку и поставил перед собой цель пробегать по два марафона в день за десять дней, преодолевая каждую дистанцию менее чем за три часа.

«Тогда мне удалось пробежать шесть марафонов, после чего я выбился из временного графика и ограничился пятью днями и десятью марафонами, потому что моей главной целью на тот год было пройти 60 полноценных триатлонов за 60 дней», — вспомнил Ратасепп.

В 2022 и 2023 годах Ратасепп участвовал в 24-часовом стадионном забеге в Эстонии. Этот опыт настолько впечатлил его, что начала прорастать идея вновь взяться за непройденную в 2021 году дистанцию, но уже в новом ключе.