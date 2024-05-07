Райт Ратасепп, лучший ультратриатлет Эстонии, неустанно расширяющий границы человеческих возможностей, в мае поставит перед собой новый уникальный вызов, который, насколько известно, еще никто ставил. А именно, Райт планирует пробежать 20 марафонов за 10 дней, каждый из которых – менее чем за три часа. Испытание стартует 21 мая и пройдет на семи разных стадионах в пяти городах Эстонии.
Невероятная цель! Знаменитый ультратриатлет Райт Ратасепп хочет пробежать 20 марафонов за 10 дней
Ультраспортсмен Райт Ратасепп объявил сегодня, 7 мая, на Кадриоргском стадионе новый план преодоления испытания, которое прервалось в 2021 году. С этой целью спортсмен планирует пробегать по два марафона в день в течение десяти дней подряд, начиная с 21 мая. Главная цель – пробежать каждую дистанцию в 42,2 км менее чем за три часа. Ратасепп пробежит свои марафоны на 400-метровых стадионах в Тарту, Вильянди, Пярну, Таллинне и Винни.
Нынешний вызов Райта Ратасеппа родом из его предыдущих забегов. В 2020 году он пробежал 20 марафонов за 20 дней в шести городах Эстонии, пробежав все цели менее чем за три часа. В 2021 году он повысил ставку и поставил перед собой цель пробегать по два марафона в день за десять дней, преодолевая каждую дистанцию менее чем за три часа.
«Тогда мне удалось пробежать шесть марафонов, после чего я выбился из временного графика и ограничился пятью днями и десятью марафонами, потому что моей главной целью на тот год было пройти 60 полноценных триатлонов за 60 дней», — вспомнил Ратасепп.
В 2022 и 2023 годах Ратасепп участвовал в 24-часовом стадионном забеге в Эстонии. Этот опыт настолько впечатлил его, что начала прорастать идея вновь взяться за непройденную в 2021 году дистанцию, но уже в новом ключе.
«На этот раз за десять дней я пробегу все марафоны на 400-метровых стадионах. Это 2110 кругов по стадиону и для сохранения нужного темпа на каждый круг должно уходить около 100 секунд. В ходе испытания я также буду менять локации и пробегу марафоны на шести стадионах в пяти населенных пунктах — Тарту, Вильянди, Пярну, Таллинне и Винни. Я также по-разному подхожу ко времени старта, оставляя между марафонами более-менее одинаковое время: первый забег каждого дня начинается в 8 утра, второй около 19 часов», - перечислил новшества ультраспортсмен.
Ратасепп берется за поставленную цель уверенно, поскольку тренировочная подготовка была тщательной.
«За последние полгода я пробежал более 3700 км, помимо езды на велосипеде, плавания и силовых тренировок. Чем ближе к старту, тем продолжительнее и требовательнее становились мои тренировки. Обычным делом стало пробегать в день марафон или даже более длинную дистанцию. Также важны были тренировки по увеличению аэробной скорости бега», - рассказал Ратасепп о своей подготовке.
В преодолении стадионных марафонов Ратасеппа поддерживает Fenix Adventure — проект поддержки ультраспортсменов компании Fenix Casino, который помогает спортсменам-экстремалам реализовать свои мечты. По словам Марье Браунбрюк, менеджера по маркетингу Fenix Casino, многих людей вдохновляют испытания, выходящие за пределы человеческих возможностей, и при поддержке Fenix Adventure любители экстремальных испытаний могут готовиться к ним со всей тщательностью.
Хотя пробегать 84,4 км в день в течение десяти дней подряд — уже сама по себе очень сложная задача, цель выбежать все 20 марафонов из магической отметки в три часа делает испытание еще более трудным. Кроме того, столь длительное кружение по стадиону дает дополнительную нагрузку на мышцы. Остроты добавит и необходимость справляться с недостатком сна.
«Стороннему наблюдателю может показаться, что между марафонами достаточно времени, но на самом деле это не так. Большая часть времени вне бега уходит на восстановление, среди прочего мне придется потреблять около 10 000 килокалорий в день, и это прежде всего в то время, когда я не бегаю», - рассказал Ратасепп.
Однако преимуществом стадионного забега Ратасепп считает лучшие возможности держать темп равномерным и большую независимость от погоды: в дождливую погоду на стадионе не появляются лужи, а в ветреную погоду придется бороться с ветром не дольше 200 метров за раз. Кроме того, бегая на стадионе, Ратасепп избежит проблем, связанных с уличным движением.
Все энтузиасты бега приглашаются на стадионы, чтобы поболеть за Райта и пробежать вместе с ним последние километры любого марафона!
Расписание стадионных марафонов Райта Ратасеппа:
21 мая в Тарту
Старт в 8 на стадионе Тамме
Старт в 19:00 на стадионе Юленурме
22 мая в Тарту
Старт в 8 на стадионе Тамме
Старт в 19:00 на стадионе Тамме
23 мая в Тарту
Старт в 8 на стадионе Юленурме
Старт в 19:00 на стадионе Тамме
24 мая в Тарту/Вильянди
Старт в 8 на стадионе «Тамме» в Тарту.
Старт в 19:00 на городском стадионе Вильянди
25 мая в Пярну
Старт в 8 на Пярнуском пляжном стадионе
Старт в 19:00 на Пярнуском пляжном стадионе
26 мая в Пярну/Таллинне
Старт в 8 на Пярнуском пляжном стадионе
Старт в 19:00 на Кадриоргском стадионе в Таллинне
27 мая в Таллинне/Винни
Старт в 8 на Кадриоргском стадионе в Таллинне
Старт в 19:00 на стадионе Винни
28 мая в Винни/Тарту
Старт в 8 на стадионе Винни
Старт в 19:00 на стадионе Тамме в Тарту.
29 мая в Тарту
Старт в 8 на стадионе Юленурме
Старт в 19:00 на стадионе Тамме
30 мая в Тарту
Старт в 8 на стадионе Тамме
Старт в 14:45 на стадионе Юленурме
Основным спонсором забегов на стадионе Райт Ратасепа является компания Fenix Adventure, а генеральным спонсором – Ferroline Grupp.