На контрольной линии на реке Нарве начинается установка световых буев

Полиция просит пользоваться в пограничных водах навигационным устройством и держаться как можно ближе к берегу Эстонии, чтобы не попасть в воды соседней страны.

Рыбалка разрешена на водохранилище в 50 метрах и на реке Нарва в 20 метрах от внешней границы Эстонии.

Собираясь на водоем, необходимо сообщить об этом своим близким. «Изучите правила, действующие на пограничном водном объекте. Убедитесь, что оборудование плавсредства соответствует требованиям и его навигационное устройство исправно. Всегда надевайте спасательные средства. Не оставайтесь на водном объекте под воздействием алкоголя. Возьмите с собой устройство связи», - советует полиция.

При выходе на воду пограничного водохранилища и по возвращении необходимо всегда регистрироваться на сайте www.piiriveekogu.ee или отправив SMS на номер 57000001. «Если вы заметили нуждающегося в помощи или что-то необычное, необходимо сообщить об этом по номеру 112», - напоминает полиция.