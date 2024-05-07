Вт, 7.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

На контрольной линии на реке Нарве начинается установка световых буев

BNS
Copy
Река Нарва.
Река Нарва. Фото: Eero Vabamaegi

Идаская префектура в сотрудничестве с государственным военно-морским флотом в ближайшие дни начнет устанавливать световые буи на контрольной линии на реке Нарве и на водохранилище, чтобы рыбакам было легче ориентироваться на приграничном водоеме.

Полиция просит пользоваться в пограничных водах навигационным устройством и держаться как можно ближе к берегу Эстонии, чтобы не попасть в воды соседней страны.

Рыбалка разрешена на водохранилище в 50 метрах и на реке Нарва в 20 метрах от внешней границы Эстонии.

Собираясь на водоем, необходимо сообщить об этом своим близким. «Изучите правила, действующие на пограничном водном объекте. Убедитесь, что оборудование плавсредства соответствует требованиям и его навигационное устройство исправно. Всегда надевайте спасательные средства. Не оставайтесь на водном объекте под воздействием алкоголя. Возьмите с собой устройство связи», - советует полиция.

При выходе на воду пограничного водохранилища и по возвращении необходимо всегда регистрироваться на сайте www.piiriveekogu.ee или отправив SMS на номер 57000001. «Если вы заметили нуждающегося в помощи или что-то необычное, необходимо сообщить об этом по номеру 112», - напоминает полиция.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх