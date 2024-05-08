Курс Макрона в отношении РФ, мифы церковной жизни и резкое усиление роли премьера. Обзор событий в Украине

Для украинцев сейчас важно только одно - дожить до победы. Но, практически ни одно событие сегодня не дает видимой перспективы этого. Такое впечатление, что даже западная помощь направлена не на наказание агрессора, а на медленное истребление украинской нации. Ведь все, казалось бы, просто: есть явный агрессор; есть международное право; мировое сообщество должно объединится и наказать агрессора.

А вместо этого первой новостью, которую я прочел во вторник утром было то, что семь стран ЕС направят своих представителей на инаугурацию Путина - человека, который не по локоть, а по самые уши в крови украинцев…

«Стратегическая неопределенность»

На минувшей неделе президент Макрон снова подтвердил возможность направления в Украину французских военных. «Если бы русские прорвали фронт и если бы была просьба со стороны Украины, а сейчас это не так, мы бы легитимно задали себе такой вопрос», - сказал он.

Даже несмотря на такое количество «если бы», эти слова можно было бы считать знаком надежды, что Украина не одна в этой борьбе. Но… Макрон сам обозначил свои слова как инструмент сдерживания, а не конкретное намерение. Кроме того, Париж направил своего посла на инаугурацию Путина...

Эммануэль Макрон. Фото: SARAH MEYSSONNIER