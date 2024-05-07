Хотя украинцы преуменьшают их точность, Джеффри Льюис, эксперт по северокорейскому оружию и нераспространению из Института международных исследований Миддлбери, утверждает, что они, похоже, ненамного хуже российских ракет.

Преимущество этих ракет в том, что они чрезвычайно дешевы, объясняет Льюис. Это означает, что их можно запускать больше и чаще, в надежде перегрузить противовоздушную оборону, чего, судя по всему, и добиваются российские военные.

Схема. Фото: BBC

В связи с этим возникает вопрос о том, сколько таких ракет может произвести Северная Корея. Правительство Южной Кореи недавно сообщило, что Пхеньян отправил в Россию 6700 контейнеров с боеприпасами. Оно утверждает, что оружейные заводы Северной Кореи работают на полную мощность, и Льюис, изучающий работу этих предприятий с помощью спутниковых снимков, считает, что они могут выпускать несколько сотен ракет в год.

Сплитерс и его команда из CAR теперь пытаются понять, как это стало возможно, учитывая, что западным компаниям запрещено продавать детали в Северную Корею.

Многие компьютерные чипы, ставшие неотъемлемой частью современного оружия, - это те же самые чипы, которые используются в телефонах, стиральных машинах и автомобилях, объяснил Сплитерс.

Они продаются по всему миру в ошеломляющих количествах. Производители продают их дистрибьюторам миллиардами, а те - миллионами, то есть зачастую они понятия не имеют, куда попадает их продукция.