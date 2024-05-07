Изучение обломков упавшей в Харькове российской ракеты показало, что она произведена в КНДР, и в ней немало деталей западного производства. Эксперты опасаются, что Пхеньян может стать крупным поставщиком дешевого оружия, и не только в Россию, несмотря на многолетние санкции.
Это перевод материала сеульского корреспондента Би-би-си Джин Маккензи. Оригинал можно прочитать здесь.
2 января молодой украинский инспектор по вооружениям Кристина Кимачук получила сообщение о том, что в Харькове в здание попала ракета необычного вида. Она начала звонить своим знакомым в ВСУ, пытаясь получить доступ к обломкам, которые через неделю оказались на ее столе в безопасном месте в Киеве.
Кимачук принялась сортировать и фотографировать каждую деталь, включая винты и компьютерные микросхемы размером с ноготь. Она почти сразу поняла, что это не российская ракета - но теперь это надо было доказать.
На одной из деталей Кимачук заметила крошечный иероглиф из корейского алфавита. Затем она обнаружила число 112, выбитое на части корпуса. Это соответствует 2023 году по северокорейскому календарю. Она поняла, что перед ней первое неопровержимое доказательство того, что северокорейское оружие используется для нападения на ее страну.
«Мы слышали, что они доставили в Россию какое-то оружие, но я могла его рассмотреть, потрогать, исследовать - так, как никто раньше не делал. Это было очень интересно», - сказала она мне по телефону из Киева.
С тех пор, по словам украинских военных, Россия выпустила по территории страны десятки северокорейских ракет. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 24 человека и более 70 получили ранения.
Разговоры о том, что Ким Чен Ын готовится начать ядерную войну, ведутся уже какое-то время. Однако способность Северной Кореи разжигать существующие войны и подпитывать глобальную нестабильность представляет более непосредственную угрозу.
Кимачук работает в организации Conflict Armament Research (CAR), которая занимается поиском оружия, использовавшегося во время войны, чтобы выяснить, где и как оно было сделано. Но самое интересное открытие удалось сделать, лишь полностью проанализировав обломки харьковской ракеты.
Она была начинена новейшими иностранными технологиями. Большинство электронных деталей были изготовлены в США и Европе в последние несколько лет. Нашелся даже американский компьютерный чип, произведенный в марте 2023 года. Это означало, что Северная Корея незаконно приобрела жизненно важные компоненты оружия, провезла их в страну, собрала ракету, тайно отправила ее в Россию, где она была доставлена на передовую и запущена по украинской территории - и все это за считанные месяцы.
«Самым большим сюрпризом стало то, что, несмотря на жесткие санкции, действующие уже почти два десятилетия, Северной Корее все еще удается добывать все необходимое для создания оружия, причем с необычайной скоростью», - сказал Дамьен Сплитерс, заместитель директора CAR.
В Лондоне эксперт по Северной Корее из аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джозеф Бирн тоже был изумлен.
«Я никогда не думал, что увижу, как северокорейские баллистические ракеты будут использоваться для убийства людей в Европе», - сказал он. Бирн и его команда в RUSI отслеживают поставки северокорейского оружия в Россию с тех пор, как Ким встретился с Владимиром Путиным в России в сентябре прошлого года, предположительно заключив сделку по продаже оружия.
Используя спутниковые снимки, эксперты RUSI обнаружили четыре российских грузовых судна, курсирующих между Северной Кореей и российским военным портом и перевозящих за раз сотни контейнеров.
Всего, по оценкам RUSI, было отправлено 7 тысяч контейнеров с более чем миллионом боеприпасов и реактивных снарядов для систем залпового огня. Их оценки подкрепляются данными разведки США, Великобритании и Южной Кореи, хотя Россия и Северная Корея отрицают сам факт поставок.
«Эти снаряды и ракеты являются одними из самых востребованных в мире на сегодняшний день и позволяют России продолжать наносить удары по украинским городам в то время, когда США и Европа все еще решают, какое оружие предоставить Украине», - сказал Бирн.
Выгодная торговля
Но больше всего Бирна и его коллег беспокоит именно появление баллистических ракет на поле боя, поскольку по ним можно составить представление о программе вооружений Северной Кореи.
Пхеньян продавал оружие за рубеж с 1980-х годов, в основном странам Северной Африки и Ближнего Востока, включая Ливию, Сирию и Иран. Как правило, это были старые ракеты советского образца с неважной репутацией. Есть свидетельства того, что боевики ХАМАС, вероятно, использовали некоторые из старых северокорейских ручных гранатометов в ходе нападения на Израиль 7 октября прошлого года.
Но ракета, выпущенная 2 января, которую изучала Кристина Кимачук, была, по-видимому, самой совершенной северокорейской ракетой малой дальности - Hwasong 11, с дальностью действия до 700 км.
Хотя украинцы преуменьшают их точность, Джеффри Льюис, эксперт по северокорейскому оружию и нераспространению из Института международных исследований Миддлбери, утверждает, что они, похоже, ненамного хуже российских ракет.
Преимущество этих ракет в том, что они чрезвычайно дешевы, объясняет Льюис. Это означает, что их можно запускать больше и чаще, в надежде перегрузить противовоздушную оборону, чего, судя по всему, и добиваются российские военные.
В связи с этим возникает вопрос о том, сколько таких ракет может произвести Северная Корея. Правительство Южной Кореи недавно сообщило, что Пхеньян отправил в Россию 6700 контейнеров с боеприпасами. Оно утверждает, что оружейные заводы Северной Кореи работают на полную мощность, и Льюис, изучающий работу этих предприятий с помощью спутниковых снимков, считает, что они могут выпускать несколько сотен ракет в год.
Сплитерс и его команда из CAR теперь пытаются понять, как это стало возможно, учитывая, что западным компаниям запрещено продавать детали в Северную Корею.
Многие компьютерные чипы, ставшие неотъемлемой частью современного оружия, - это те же самые чипы, которые используются в телефонах, стиральных машинах и автомобилях, объяснил Сплитерс.
Они продаются по всему миру в ошеломляющих количествах. Производители продают их дистрибьюторам миллиардами, а те - миллионами, то есть зачастую они понятия не имеют, куда попадает их продукция.
Несмотря на это, Бирн был разочарован, узнав, что многие компоненты ракеты были получены с Запада. Это означает, что закупочные сети Северной Кореи более надежны и эффективны, чем предполагал даже он - при том, что он сам занимается изучением этих торговых сетей.
По опыту известно, как работает эта схема. Находящиеся за границей северокорейцы создают подставные компании в Гонконге или других странах Центральной Азии, чтобы покупать товары, используя преимущественно краденные деньги. Затем они отправляют товары в Северную Корею, обычно через границу с Китаем. Если поддельная компания обнаруживается и на нее накладывают санкции, вместо нее быстро возникает другая.
Санкции уже давно считаются весьма несовершенным инструментом борьбы с такими торговыми сетями, но для того, чтобы они хоть как-то работали, их необходимо регулярно обновлять и применять. Но и Россия, и Китай с 2017 года отказываются вводить новые санкции против Северной Кореи.
Покупая северокорейское оружие, Россия нарушает те самые санкции, за которые она когда-то голосовала в качестве члена Совета Безопасности ООН. В начале этого года усилиями Москвы группа ООН, следившая за нарушениями санкций, фактически была распущена - вероятно, чтобы избежать проверок.
«Мы стали свидетелями того, как у нас на глазах рушатся санкции ООН против Северной Кореи, что дает Пхеньяну значительную передышку, - считает Бирн. - Последствия этого выходят далеко за рамки войны в Украине».
«В выигрыше здесь, в первую очередь, северокорейцы, - говорит он. - Они оказали значительную помощь россиянам, и это позволило им получить множество серьезных рычагов влияния».
В марте RUSI зафиксировал крупные поставки нефти из России в Северную Корею, а на сухопутной границе между странами были замечены железнодорожные вагоны с рисом и мукой. Эта сделка, стоимость которой оценивается в сотни миллионов долларов, поможет не только экономике Пхеньяна, но и его вооруженным силам.
Россия также может поставлять КНДР сырье для продолжения производства ракет, военную технику, например, истребители, а в крайнем случае - техническую помощь для совершенствования ядерного оружия.
Кроме того, Пхеньян впервые получает возможность испытать свои новейшие ракеты в условиях реальной войны. Получив эти ценные данные, он сможет продолжить их усовершенствование.
Станет ли Пхеньян крупным поставщиком ракет?
Еще более тревожным можно считать то обстоятельство, что война становится витриной для северокорейского оружия.
Теперь, когда Пхеньян массово производит это оружие, он захочет увеличить число покупателей, и если ракеты достаточно хороши для России, то они вполне сойдут и для других, говорит Льюис, - тем более что Россия подает пример того, что нарушать санкции можно.
Он прогнозирует, что в будущем Северная Корея станет крупным поставщиком ракет в страны блока Китай-Россия-Иран. После нападения Ирана на Израиль в апреле в Вашингтоне заявили, что очень обеспокоены возможностью сотрудничества Ирана и Северной Кореи в рамках его программ по созданию ядерного и баллистического оружия.
«Эта проблема вызывает оправданное беспокойство, - сказал Сплитерс. - Но хорошая новость заключается в том, что теперь мы знаем, насколько они зависят от иностранных технологий, и можем что-то с этим сделать».
Сплитерс оптимистично полагает, что, работая с производителями, западные страны смогут перерезать северокорейские цепочки поставок. Его команде уже удалось выявить и остановить незаконную сеть до того, как она смогла завершить важнейшую сделку.
Но Льюис относится к этому более скептически.
«Мы можем усложнить им задачу, сделать эту торговлю более дорогой и неудобной, но все это не помешает Северной Корее создавать оружие», - сказал он, добавив, что в итоге Запад потерпел неудачу в попытках сдержать государство-изгой.
Теперь ракеты Ким Чен Ына не только стали источником престижа и политической власти, но и приносят ему огромные деньги, объяснил Льюис. Так почему же он должен от них отказываться?