В последние недели вокруг Эстонской православной церкви Московского патриархата кипит много страстей. Рийгикогу объявил Московский патриархат организацией, поддерживающей российскую агрессию. О судьбе православной церкви МП, и о том, почему негативное отношение к некоторым представителям этого религиозного направления укоренилось почти на всем постсоветском пространстве, в дискуссионной программе Rus.Postimees «Украинская студия» рассказал настоятель одесского Свято-Троицкого храма православной церкви Украины Василий Вирозуб.
Украинский православный священник: над нами летают российские ракеты, и при этом они говорят нам, что мы с ними братья
Парламент Эстонии объявил Московский патриархат организацией, поддерживающей агрессию РФ, параллельно с этим в таллиннской горуправе кипят страсти вокруг объектов недвижимости русской православной церкви в эстонской столице. Все это вызвано, конечно же, российской агрессией против Украины и довольно расплывчатой позицией руководства ЭПЦ МП касательно этой войны, занятой на фоне четкой позиции самого патриарха Кирилла, который неоднократно заявлял о поддержке российской агрессии против Украины.
Выдержки из беседы:
- Парламент Эстонии объявил Московский патриархат институтом, поддерживающим российскую агрессию. Василий Демьянович, как вы считаете, чем вызвано подобное решение эстонских парламентариев?
- Во-первых, хочу поблагодарить эстонское правительство за правильное решение. Это очень хорошо, но единственное, что плохо, - еще не все европейские страны сделали это. Я думаю, что эстонские политики увидели, в чем состоит угроза русской церкви с нарративами русского мира. Я думаю, они изучили проблему, которая была в Украине, что одним из центров влияния и создания условий для будущей войны была русская православная церковь.
В Украине они называются Украинская православная церковь (Московского патриархата), они даже в этом случае маскируются под украинскую церковь, но они есть приверженцы так называемого патриарха Кирилла. И я хотел бы донести до людей Европы, что если кто-то думает, что система власти во главе с Путиным - это что-то отдельное от церкви во главе с патриархом Кириллом, то это не так, это две руки одной системы.
Путин - это физическое оружие, а Кирилл - духовное, которое направлено против человечности, против морали, против понятий дружбы, товарищества, сосуществования. Эстонские власти увидели это, и правильно сделали.
Но у меня есть сожаление, что наши власти этого еще не увидели, хотя здесь пробуют как-то с этим бороться. Однако, заметьте, мы боремся не с православием, не с церковью, мы боремся с продолжением системы ФСБ. На данный момент в Украине открыто 33 криминальных дела против украинских православных священников Московского патриархата за корректировку огня в интересах российской армии. 68 попов осуждены за коллаборационизм, за измену родине, и это только то, что доведено до суда, а сколько из них уже убежали из Украины...
Наша страна - образец высшей степени цинизма России. Вот только что над нами пролетали российские ракеты, наше ПВО их сбивало, и при этом они говорят: мы же братья, Одесса - русский город... и при этом в братьев стреляют. Такое ощущение, что у них - раздвоение личности; это абсурд. И все это благословляет и поддерживает русская церковь.
- Одной из проблем православной церкви Московского патриархата в Эстонии было то, что эта церковь так и не заняла четкую позицию по отношению к агрессии России в Украине. У вас что-то похожее происходит?
- Да, так называемый, митрополит УПЦ МП продолжает умалчивать об этом. Он говорит, что война - это очень плохо. Но нет четкости. Война с кем? Необходимо четко сказать, что война идет с Российской Федерацией, это террористы, которые напали на мою страну. Этого всего нет. Они говорят: мы будем молиться за мир, и за отечество. А за какое отечество, за какой мир? И вот эти все полутона, полунамеки, недосказанность - все это обман, все это и есть работа спецслужб.
- Вы упомянули о спецслужбах. Путин - выходец из КГБ. Не секрет, что многие священники работали на спецслужбы СССР. Вы считаете, что эта практика продолжается?
- У патриарха Кирилла, кажется, тоже было какое-то звание в спецслужбах. Это не я придумал, это есть в открытом доступе. Когда я был в плену, одним из основных вопросов ко мне было: в каком из отделов СБУ я работаю. Они не допускали самой мысли о том, что я могу не быть сотрудником спецслужб.
И когда после всех пыток меня пропустили через полиграф, один из российских разведчиков меня спросил: «Ты знаешь, поп, в чем смысл тогда твоего капелланства в армии?», - настолько они были уверены в том, что я должен был работать на спецслужбы. Вот вам и ответ на ваш вопрос.
- Раз вы затронули тему плена, тогда напомню зрителям-читателям: из открытых источников известно, что в начале полномасштабного вторжения вы были в плену. Весной 2022 года вы ездили на Змеиный остров, чтобы забрать тела погибших украинских военных. В тот день вы попали в плен. Как на вашем пребывании в плену сыграл тот факт, что вы были священником православной церкви Киевского патриархата? Было ли к вам какое-то особое отношение?
- Хорошо сказано - особое. Но это не в контексте лучшего, а именно особого отношения. Это отношение заключалось в том, что я, украинский священник - раскольник церкви. Мне говорили, что Бог не слышит молитвы на украинском языке.
Я был в плену не один, как православный, со мной там были еще два протестанта. Нас вначале в Крым повезли, потом в Белгородскую область, в палаточный концлагерь. Если в Крыму нас еще не пытали, то когда перевезли в Россию, начали бить током, травить собаками, выламывать руки. И там говорили, что как православный может молиться вместе с протестантами?
Они всегда старались посеять зерно раздора между нами. А эти два капеллана были достойные люди: один волонтер, а другой - из 35-й бригады морской пехоты ВМС ВСУ.
Нас троих заставляли петь русский гимн, а мы в ответ читали молитву, из-за чего нас избивали, всячески старались нас унизить. При том, что тогда с нами было уже все понятно: мы священники, не имели доступа к секретной информации, мы действительно шли с миссией на остров Змеиный. Над нами начали издеваться, чтобы показать свое величие, свою силу.
Были там и проявления доброты, потому что некоторые из русских охранников пытались спросить у нас, может, что-то нам надо. В то время их сослуживцы, или старшие по званию сразу одергивали эти попытки милосердия. Там не было христианской любви, потому что когда нам присвоили номера, мне сказали, что твой номер 24, нет у тебя здесь ни фамилии, ни бога.
- Тем не менее, некоторые из них все-таки проявляли милосердие?
- Мне кажется, что пропагандой и силовыми методами их настолько «прибили», что там страх взял верх над всеми чувствами. Они боятся даже подумать что-то не так.
- Какова, по вашему мнению, дальнейшая судьба Московского патриархата в Украине? Священники УПЦ МП уже обращались к вам с просьбой о помощи, чтобы перейти в Киевский патриархат?
- Лично ко мне - нет, не обращались, но у нас есть такой орган, куда люди обращаются, пишут. Да, этот процесс идет медленно, не так, как бы этого нам хотелось, как это происходит на Западной Украине. Потому что у нас много вот этих «ждунов», которые еще помнят колбасу по 2.20, которые не могут критически мыслить.
- Вы упоминали о том, что просыпается «ген казачества», то есть, в украинском народе растет ненависть, злоба, которая может быть деструктивной. Вы замечаете это среди военных или гражданских?
- Ненависть и злоба нужна во время боя на передовой. Наши солдаты стоят на передовой, чтобы не пустить орду в Украину, потому что она уже приходила когда-то на лошадях, с копьями, стреляла из луков, а сейчас на танках, но суть одна и та же.
У нас же не было вот этой ненависти к соседним народам, мы очень добрый народ. Вот в этом и заключается работа любого священнослужителя, чтобы не пустить эту ненависть и злобу в наши семьи, в наши сердца, чтобы не осквернить свою душу, которая могла бы спастись. Я думаю, что мы поборем эту ненависть, но ни в коем случае мы не должны забыть, что сделала с нами вот эта недоимперия.
Мы хороним цвет нации, им бы руководить государством, а мы их кладем в гробы. Это только безумец мог придумать эту войну. Из-за чего? Территории? Да у вас Сибирь не пахана. Из-за того, чтобы Украина куда-то не туда не ушла? Мы не уходим никуда, мы были и будем соседями.
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