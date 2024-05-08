Украинский православный священник: над нами летают российские ракеты, и при этом они говорят нам, что мы с ними братья

Путин - это физическое оружие, а Кирилл - духовное, которое направлено против человечности, против морали, против понятий дружбы, товарищества, сосуществования. Эстонские власти увидели это, и правильно сделали.

Но у меня есть сожаление, что наши власти этого еще не увидели, хотя здесь пробуют как-то с этим бороться. Однако, заметьте, мы боремся не с православием, не с церковью, мы боремся с продолжением системы ФСБ. На данный момент в Украине открыто 33 криминальных дела против украинских православных священников Московского патриархата за корректировку огня в интересах российской армии. 68 попов осуждены за коллаборационизм, за измену родине, и это только то, что доведено до суда, а сколько из них уже убежали из Украины...

Наша страна - образец высшей степени цинизма России. Вот только что над нами пролетали российские ракеты, наше ПВО их сбивало, и при этом они говорят: мы же братья, Одесса - русский город... и при этом в братьев стреляют. Такое ощущение, что у них - раздвоение личности; это абсурд. И все это благословляет и поддерживает русская церковь.

- Одной из проблем православной церкви Московского патриархата в Эстонии было то, что эта церковь так и не заняла четкую позицию по отношению к агрессии России в Украине. У вас что-то похожее происходит?