Репортаж из заповедника: остров дикого чеснока

Она говорит, что некоторые люди любят сныть, другие собирают крапиву, варят из нее суп и считают, что его нужно есть весной: «Моя бабушка делала чай из первых листьев березы. Говорила, что он поможет очистить организм. Кому что».

Мало где растет

Лойде научила меня есть липовые почки - у них был вкус ореха.

«Сейчас авитаминоза у организма так просто не возникает, даже если покупаешь польские яблоки в магазине. Но черемшу можно есть для стимуляции организма: в ней есть антибактериальные вещества, которые оказывают хорошее влияние, но даже само растение производит их с мыслью, что много не съешь, - говорит учительница биологии. - То же самое с листьями и цветками примулы - полезно съесть, но немного, а не килограммами».

Сама Марье больше любит лук. «Луковицу посадишь в стакан с водой, зелень очень даже хороша», - добавляет она.

Мест произрастания черемши - в широколиственных лесах с плодородной почвой - в Эстонии осталось мало. «Раньше, если узнавали, что где-то хорошая почва, лес вырубали и и превращали пустошь в поле, - рассказывает Лойде. – Поэтому раменей мало, как и мест, подходящих для дикого чеснока».

Рамень – окраина леса, примыкающая к пашне. Как правило, земли на этих участках очень плодородны. Источник: Википедия.