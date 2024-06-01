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Репортаж из заповедника: остров дикого чеснока

Андрус Карнау
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Биолог и преподаватель Марье Лойде отметила, что у черемши, в отличие от ландыша, всего по одному листку.
Биолог и преподаватель Марье Лойде отметила, что у черемши, в отличие от ландыша, всего по одному листку. Фото: Madis Veltman

В последний день апреля погода на полуострове Пухтулайд стоит такая, что в безветренном местечке можно смело снять рубашку и позволить телу напитаться витамином D.

Перевод: Ева Ойжинская.

И все-таки неправильно это - собирать черемшу, когда на улице по-летнему тепло. Охотиться за листьями дикого чеснока нужно, когда земля только-только оттаяла, природа еще не обрела цвет, а при выходе на улицу почти сразу начинает капать из носа.

И вот идешь ты с корзинкой в руках - ведь не станешь же пихать драгоценные листья в полиэтиленовый пакет, с ними нужно быть аккуратнее - и гадаешь, проклюнулась ли зелень или еще рано. По весне ведь у моря холоднее.

Если прийти в правильное время, то распознать черемшу не составит труда: она единственная показалась из-под земли. В случае сомнений растение можно понюхать или слегка надкусить. Черемша не такая острая, как чеснок, однако разговор в закрытом помещении после ее употребления может оказать примерно такой же эффект.

Черемшу легко отличить по характерному чесночному запаху.
Черемшу легко отличить по характерному чесночному запаху. Фото: Мадис Вельтман

Лучшая вещь на свете

Природа на Пухтулайде сейчас - то еще красочное зрелище: анемоны, лютики, гусиный лук, печеночницы и даже один волчеягодник с фиолетовыми цветочками. Черемша отрастила листья почти что размером с лопату, и кончики уже начали желтеть. Ладно-ладно, я преувеличиваю, листья размером с маленькую лопатку, но все равно большие и на вкус не такие острые, как ранней весной. Хотя поди знай: у современного человека уже не наблюдается того авитаминоза, при котором эффективно помогает ранняя черемша. А ведь в былые времена вкус дикого чеснока и впрямь мог напоминать мед или что там принято считать лучшей вещью на свете.

Учительница биологии Лихулаской гимназии и тренер гидов Марье Лойде закончила работу в три часа дня, а затем отправилась на Пухтулайд, чтобы рассказать читателям Postimees о черемше.

Когда стоит открывать сезон охоты за черемшой? «Когда земляной червь прорыл норки, то можно увидеть, как вода и все остальное движется под землей. Когда вода течет, растениям пора начинать расти», - говорит Марье.

Почему все вдруг заговорили о черемше? Места произрастания дикого чеснока вблизи Таллинна, вероятно, уже вытоптаны подчистую. Даже на Пухтулайде видно, что многие уже приходили сюда собирать растение, однако кое-что еще осталось.

«Я бы сказала, что черемша - это тренд, - отвечает учительница. - Люди больше не страдают от авитаминоза. Если только человек не питаются одними гамбургерами и чипсами».

Она добавляет, что, собирая черемшу, человек испытывает чувство гордости: «Пойду-ка я сам соберу что-нибудь. Весной в человеке просыпается дух охотника-собирателя: мол, пора делать запасы. Можно самостоятельно приготовить соус песто по собственному рецепту с добавлением дикого чеснока. В магазине такого не найти».

Лойде считает, что сбор черемши пробуждает в людях желание сделать выйти на свежий воздух и сделать что-то своими руками, людей охватывает чувство азарта: «Пойдем, соберем!»

С местами, где растет черемша, как с лесами, где растут грибы: о них рассказывают вполголоса и только друзьям. К тому же на поиски дикого чеснока приятно отправляться в компании. Марье отмечает, что не стоит ходить в лес с корзиной, потому что природу нужно беречь: «Достаточно двух горстей. Собирайте урожай для себя, получайте удовольствие, возьмите подругу и погуляйте на свежем воздухе. Если вы выйдете из леса с тремя корзинами черемши, они пропадут, сгниют».

Она говорит, что некоторые люди любят сныть, другие собирают крапиву, варят из нее суп и считают, что его нужно есть весной: «Моя бабушка делала чай из первых листьев березы. Говорила, что он поможет очистить организм. Кому что». 

Мало где растет

Лойде научила меня есть липовые почки - у них был вкус ореха. 

«Сейчас авитаминоза у организма так просто не возникает, даже если покупаешь польские яблоки в магазине. Но черемшу можно есть для стимуляции организма: в ней есть антибактериальные вещества, которые оказывают хорошее влияние, но даже само растение производит их с мыслью, что много не съешь, - говорит учительница биологии. - То же самое с листьями и цветками примулы - полезно съесть, но немного, а не килограммами».

Сама Марье больше любит лук. «Луковицу посадишь в стакан с водой, зелень очень даже хороша», - добавляет она.

Мест произрастания черемши - в широколиственных лесах с плодородной почвой - в Эстонии осталось мало. «Раньше, если узнавали, что где-то хорошая почва, лес вырубали и и превращали пустошь в поле, - рассказывает Лойде. – Поэтому раменей мало, как и мест, подходящих для дикого чеснока».

Рамень – окраина леса, примыкающая к пашне. Как правило, земли на этих участках очень плодородны.

Источник: Википедия.

А тем, кого интересуют уроки выживания в лесу, она советует есть мох: «Мох не бывает ядовитым, в нем мало питательных веществ, но он не вызывает изжоги, как дикий чеснок. Мох поддерживает желудок в активном состоянии, и в то же время не опасен».

Собирая черемшу, нельзя путать ее с ветреницей или купеной. Поговаривают, что кто-то и ландыш так собирал. Однако это ядовитые растения, и их употребление в пищу ничем хорошим не закончится.

Черемша пахнет, как лук, и по виду напоминает зацветший ландыш. 
Черемша пахнет, как лук, и по виду напоминает зацветший ландыш. Фото: Мадис Вельтман

Лойде объясняет, что тонкие листья черемши снизу тусклые и не блестят: «Если сорвать черемшу, то в руках окажется всего один лист. А у ландыша их по два. К тому же ландыш не пахнет чесноком».

Есть и другая опасность: ленточный червь, который распространяется мышами и лисами и яйца которого могут попасть в организм человека, съевшего дикий чеснок. «Западный европеец никогда не станет есть растения, собранные в лесу. Их нужно мыть перед употреблением. Я бы не стала пихать в рот черемшу прямо в лесу, потому что я слишком хорошо осведомлена», - говорит Марье.

Но красивее всего поле черемши становится во время цветения. Белые цветы, напоминающие звездочки, покрывают землю ковром, а под ним - зеленые листья дикого чеснока. Цветы также съедобны.

На Пухтулайд ведет одна дорога, через Пухтулайд - также одна дорога. Сейчас это место считается полуостровом, но на самом деле это маленький остров, соединенный с материком усилиями человека.

Когда-то Пухтулайд был местом отдыха одного помещика, где можно было гулять с зонтиком по пешеходным дорожкам взад-вперед и наслаждаться красотой природы, читая вслух стихи Шиллера, ведь здесь находится памятник поэту!

Волчеягодник на поле черемши.  
Волчеягодник на поле черемши.  Фото: Андрус Карнау

Флора Пухтулайда

«Идешь до конца расчищенной дороги, где ждет постамент со старинной скульптурой, читаешь там стихи Шиллера. Потом отдыхаешь, потом ешь и снова гуляешь, - описывает былую атмосферу острова Марье. - Таким когда-то было это место».

Многие редкие растения, по всей видимости, были привезены садовниками усадьбы. Может быть, и черемша - кто знает? В любом случае, теперь, когда от парка остались одни воспоминания, дикий чеснок занял в лесу острова лучшие места.

Лойде говорит, что там, где лиственные леса, есть и черемша: «Сейчас можно предположить, что это растение здесь - отголосок более теплого климата или же было завезено сюда приезжавшим на лето помещиком».

Таким же образом на Пухтулайде растет и лилия кудреватая, считающаяся садовым растением. По словам учительницы биологии, она напоминает маленькую пальму, и уже скоро появятся красивые фиолетовые цветы.

«Пухтулайд - единственное место произрастания одного из видов орхидеи, - делится Марье. - Как такое возможно: нигде больше в Эстонии не растет, а тут растет. Точно не известно, но может быть и так, что помещик привез росток с собой».

Когда-то на Пухтулайде было 16-17 дачных домов, сейчас же здесь простирается рамень, хотя находившиеся здесь ранее сады все еще дают о себе знать. Например, в лесу на Пухтулайде растет гусиный лук.

Улитка на поле черемши.
Улитка на поле черемши. Фото: Андрус Карнау

«В Эстонии сохранилось мало раменей. Это - то редкое место, приходя в которое можно понять, что когда-то в Эстонии был более теплый климат», - сообщает учительница биологии.

Ей Пухтулайд нравится за пение птиц: «Послушайте! Вот тут пропела пеночка-трещотка, а вон там - черный дрозд. А теперь пеночка-теньковка запела: "Трю-трю, трю-трю"».

Рядом с Пухтулайдом находится лесолуг Лаэталу, который является рекордсменом по видовому богатству. Так что эта местность подойдет любителю природы, желающему побольше узнать о птицах и растениях.

Лойде рассказала, что черемшу можно посадить в саду у дома в любом месте возле ствола большого дерева, где гниющие листья образовали питательную почву. Во влажных, тенистых местах с плодородной почвой и растет дикий чеснок. Таким образом, вам не придется весной отправляться на остров.

Однако вырастить черемшу не так-то просто. Она вздорная, требовательная и распространяется нелегко.

«Здесь красиво в любое время года. Весной к берегу прибивает глыбы льда, летом можно поплавать с ужами, им здесь нравится. Весной у вышки для наблюдения за птицами можно увидеть кожу ужа, они любят сбрасывать ее там, на шершавых камнях», - рассказывает Марье.

Когда я спрашиваю, есть ли в этом районе что-нибудь новое и удивительное, Марье цитирует Фреда Юсси: «Ходите по одним и тем же тропам, и вы будете удивляться каждый день! И всегда можно стать немного умнее, гуляя вокруг собственного дома».

Полуостров Пухтулайд

  • Пухтулайд соединен с полуостровом Виртсу дамбой.
     
  • Первое упоминание датируется 1478-ым годом (Holm zum Pucht, Holm Puchten).
     
  • В середине XVIII века помещик Вана-Виртсу Карл Туре фон Хельвиг построил на Пухтулайд летнюю усадьбу и парк в голландском стиле с прекрасным садом с беседками и скульптурами собственного изготовления. Среди них памятник Фридриху фон Шиллеру (1813 г.).
     
  • В настоящее время является заповедником.
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