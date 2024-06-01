В последний день апреля погода на полуострове Пухтулайд стоит такая, что в безветренном местечке можно смело снять рубашку и позволить телу напитаться витамином D.
Репортаж из заповедника: остров дикого чеснока
Перевод: Ева Ойжинская.
И все-таки неправильно это - собирать черемшу, когда на улице по-летнему тепло. Охотиться за листьями дикого чеснока нужно, когда земля только-только оттаяла, природа еще не обрела цвет, а при выходе на улицу почти сразу начинает капать из носа.
И вот идешь ты с корзинкой в руках - ведь не станешь же пихать драгоценные листья в полиэтиленовый пакет, с ними нужно быть аккуратнее - и гадаешь, проклюнулась ли зелень или еще рано. По весне ведь у моря холоднее.
Если прийти в правильное время, то распознать черемшу не составит труда: она единственная показалась из-под земли. В случае сомнений растение можно понюхать или слегка надкусить. Черемша не такая острая, как чеснок, однако разговор в закрытом помещении после ее употребления может оказать примерно такой же эффект.
Лучшая вещь на свете
Природа на Пухтулайде сейчас - то еще красочное зрелище: анемоны, лютики, гусиный лук, печеночницы и даже один волчеягодник с фиолетовыми цветочками. Черемша отрастила листья почти что размером с лопату, и кончики уже начали желтеть. Ладно-ладно, я преувеличиваю, листья размером с маленькую лопатку, но все равно большие и на вкус не такие острые, как ранней весной. Хотя поди знай: у современного человека уже не наблюдается того авитаминоза, при котором эффективно помогает ранняя черемша. А ведь в былые времена вкус дикого чеснока и впрямь мог напоминать мед или что там принято считать лучшей вещью на свете.
Учительница биологии Лихулаской гимназии и тренер гидов Марье Лойде закончила работу в три часа дня, а затем отправилась на Пухтулайд, чтобы рассказать читателям Postimees о черемше.
Когда стоит открывать сезон охоты за черемшой? «Когда земляной червь прорыл норки, то можно увидеть, как вода и все остальное движется под землей. Когда вода течет, растениям пора начинать расти», - говорит Марье.
Почему все вдруг заговорили о черемше? Места произрастания дикого чеснока вблизи Таллинна, вероятно, уже вытоптаны подчистую. Даже на Пухтулайде видно, что многие уже приходили сюда собирать растение, однако кое-что еще осталось.
«Я бы сказала, что черемша - это тренд, - отвечает учительница. - Люди больше не страдают от авитаминоза. Если только человек не питаются одними гамбургерами и чипсами».
Она добавляет, что, собирая черемшу, человек испытывает чувство гордости: «Пойду-ка я сам соберу что-нибудь. Весной в человеке просыпается дух охотника-собирателя: мол, пора делать запасы. Можно самостоятельно приготовить соус песто по собственному рецепту с добавлением дикого чеснока. В магазине такого не найти».
Лойде считает, что сбор черемши пробуждает в людях желание сделать выйти на свежий воздух и сделать что-то своими руками, людей охватывает чувство азарта: «Пойдем, соберем!»
С местами, где растет черемша, как с лесами, где растут грибы: о них рассказывают вполголоса и только друзьям. К тому же на поиски дикого чеснока приятно отправляться в компании. Марье отмечает, что не стоит ходить в лес с корзиной, потому что природу нужно беречь: «Достаточно двух горстей. Собирайте урожай для себя, получайте удовольствие, возьмите подругу и погуляйте на свежем воздухе. Если вы выйдете из леса с тремя корзинами черемши, они пропадут, сгниют».
Она говорит, что некоторые люди любят сныть, другие собирают крапиву, варят из нее суп и считают, что его нужно есть весной: «Моя бабушка делала чай из первых листьев березы. Говорила, что он поможет очистить организм. Кому что».
Мало где растет
Лойде научила меня есть липовые почки - у них был вкус ореха.
«Сейчас авитаминоза у организма так просто не возникает, даже если покупаешь польские яблоки в магазине. Но черемшу можно есть для стимуляции организма: в ней есть антибактериальные вещества, которые оказывают хорошее влияние, но даже само растение производит их с мыслью, что много не съешь, - говорит учительница биологии. - То же самое с листьями и цветками примулы - полезно съесть, но немного, а не килограммами».
Сама Марье больше любит лук. «Луковицу посадишь в стакан с водой, зелень очень даже хороша», - добавляет она.
Мест произрастания черемши - в широколиственных лесах с плодородной почвой - в Эстонии осталось мало. «Раньше, если узнавали, что где-то хорошая почва, лес вырубали и и превращали пустошь в поле, - рассказывает Лойде. – Поэтому раменей мало, как и мест, подходящих для дикого чеснока».
Рамень – окраина леса, примыкающая к пашне. Как правило, земли на этих участках очень плодородны.
Источник: Википедия.
А тем, кого интересуют уроки выживания в лесу, она советует есть мох: «Мох не бывает ядовитым, в нем мало питательных веществ, но он не вызывает изжоги, как дикий чеснок. Мох поддерживает желудок в активном состоянии, и в то же время не опасен».
Собирая черемшу, нельзя путать ее с ветреницей или купеной. Поговаривают, что кто-то и ландыш так собирал. Однако это ядовитые растения, и их употребление в пищу ничем хорошим не закончится.
Лойде объясняет, что тонкие листья черемши снизу тусклые и не блестят: «Если сорвать черемшу, то в руках окажется всего один лист. А у ландыша их по два. К тому же ландыш не пахнет чесноком».
Есть и другая опасность: ленточный червь, который распространяется мышами и лисами и яйца которого могут попасть в организм человека, съевшего дикий чеснок. «Западный европеец никогда не станет есть растения, собранные в лесу. Их нужно мыть перед употреблением. Я бы не стала пихать в рот черемшу прямо в лесу, потому что я слишком хорошо осведомлена», - говорит Марье.
Но красивее всего поле черемши становится во время цветения. Белые цветы, напоминающие звездочки, покрывают землю ковром, а под ним - зеленые листья дикого чеснока. Цветы также съедобны.
На Пухтулайд ведет одна дорога, через Пухтулайд - также одна дорога. Сейчас это место считается полуостровом, но на самом деле это маленький остров, соединенный с материком усилиями человека.
Когда-то Пухтулайд был местом отдыха одного помещика, где можно было гулять с зонтиком по пешеходным дорожкам взад-вперед и наслаждаться красотой природы, читая вслух стихи Шиллера, ведь здесь находится памятник поэту!
Флора Пухтулайда
«Идешь до конца расчищенной дороги, где ждет постамент со старинной скульптурой, читаешь там стихи Шиллера. Потом отдыхаешь, потом ешь и снова гуляешь, - описывает былую атмосферу острова Марье. - Таким когда-то было это место».
Многие редкие растения, по всей видимости, были привезены садовниками усадьбы. Может быть, и черемша - кто знает? В любом случае, теперь, когда от парка остались одни воспоминания, дикий чеснок занял в лесу острова лучшие места.
Лойде говорит, что там, где лиственные леса, есть и черемша: «Сейчас можно предположить, что это растение здесь - отголосок более теплого климата или же было завезено сюда приезжавшим на лето помещиком».
Таким же образом на Пухтулайде растет и лилия кудреватая, считающаяся садовым растением. По словам учительницы биологии, она напоминает маленькую пальму, и уже скоро появятся красивые фиолетовые цветы.
«Пухтулайд - единственное место произрастания одного из видов орхидеи, - делится Марье. - Как такое возможно: нигде больше в Эстонии не растет, а тут растет. Точно не известно, но может быть и так, что помещик привез росток с собой».
Когда-то на Пухтулайде было 16-17 дачных домов, сейчас же здесь простирается рамень, хотя находившиеся здесь ранее сады все еще дают о себе знать. Например, в лесу на Пухтулайде растет гусиный лук.
«В Эстонии сохранилось мало раменей. Это - то редкое место, приходя в которое можно понять, что когда-то в Эстонии был более теплый климат», - сообщает учительница биологии.
Ей Пухтулайд нравится за пение птиц: «Послушайте! Вот тут пропела пеночка-трещотка, а вон там - черный дрозд. А теперь пеночка-теньковка запела: "Трю-трю, трю-трю"».
Рядом с Пухтулайдом находится лесолуг Лаэталу, который является рекордсменом по видовому богатству. Так что эта местность подойдет любителю природы, желающему побольше узнать о птицах и растениях.
Лойде рассказала, что черемшу можно посадить в саду у дома в любом месте возле ствола большого дерева, где гниющие листья образовали питательную почву. Во влажных, тенистых местах с плодородной почвой и растет дикий чеснок. Таким образом, вам не придется весной отправляться на остров.
Однако вырастить черемшу не так-то просто. Она вздорная, требовательная и распространяется нелегко.
«Здесь красиво в любое время года. Весной к берегу прибивает глыбы льда, летом можно поплавать с ужами, им здесь нравится. Весной у вышки для наблюдения за птицами можно увидеть кожу ужа, они любят сбрасывать ее там, на шершавых камнях», - рассказывает Марье.
Когда я спрашиваю, есть ли в этом районе что-нибудь новое и удивительное, Марье цитирует Фреда Юсси: «Ходите по одним и тем же тропам, и вы будете удивляться каждый день! И всегда можно стать немного умнее, гуляя вокруг собственного дома».
Полуостров Пухтулайд
- Пухтулайд соединен с полуостровом Виртсу дамбой.
- Первое упоминание датируется 1478-ым годом (Holm zum Pucht, Holm Puchten).
- В середине XVIII века помещик Вана-Виртсу Карл Туре фон Хельвиг построил на Пухтулайд летнюю усадьбу и парк в голландском стиле с прекрасным садом с беседками и скульптурами собственного изготовления. Среди них памятник Фридриху фон Шиллеру (1813 г.).
- В настоящее время является заповедником.