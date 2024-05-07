Готовим кошельки: Elisa объявила о повышении цен

Телекоммуникационная компания написала клиентам, что по результатам измерений Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору средняя скорость интернета, которую они предлагают, признана лучшей в стране, но, поскольку они хотят продолжать инвестировать в развитие своих услуг, цены необходимо отрегулировать.

Другими словами, это означает повышение цен: например, для одного из клиентов Elisa, который получил упомянутое выше письмо, плата за два телефонных номера с июня вырастет на 1,99 евро за номер.

Тот же клиент получил еще одно уведомление о своем домашнем интернет-пакете, скорость которого с 1 июня увеличится, но и ежемесячная плата вырастет на 1,73 евро.