Жительница Тарту Ханна раздосадована тем, что за полтора месяца у нее украли два велосипеда, которые так и не были найдены. Она посетовала на работу правоохранительных органов, которые, по ее мнению, занимаются не тем, чем надо. В свою очередь в полиции сообщили, что поймать вора и вернуть велосипед владельцу, к сожалению, труднее, чем кажется на первый взгляд.
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Бескультурье в Культурной столице: жительница Тарту по горло сыта кражами велосипедов
По словам читательницы Rus.Postimees Ханны, хоть Тарту в этом году и является Культурной столицей Европы, жители города этого не ощущают: «Это очень почувствовать, когда у меня рядом с домом в районе Ропка за полтора месяца украли два велосипеда - сначала старый, а когда купила новый, то и его тоже».