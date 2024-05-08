Бескультурье в Культурной столице: жительница Тарту по горло сыта кражами велосипедов

​Жительница Тарту Ханна раздосадована тем, что за полтора месяца у нее украли два велосипеда, которые так и не были найдены. Она посетовала на работу правоохранительных органов, которые, по ее мнению, занимаются не тем, чем надо. В свою очередь в полиции сообщили, что поймать вора и вернуть велосипед владельцу, к сожалению, труднее, чем кажется на первый взгляд.