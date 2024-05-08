Уже в этот четверг в Нарве на Ратушной площади отметят День Европы. Правда, в то же время Ивангород проведет концерт в честь 9 мая на берегу реки Наровы. Rus.Postimees поинтересовался у нарвитян, что они собираются отмечать в этот день и какой концерт планируют посетить.
УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Мы уже холодец сварили»: День Европы - больная мозоль для нарвитян
Мало кто из опрошенных нарвитян был действительно заинтересован в том, чтобы обсудить предстоящий День Европы. Для большинства этот день все равно остается Днем Победы. Рассуждая о том, кто и что отмечает в этот день, нарвитяне говорили и о ситуации в стране, и об отношениях с Россией, и о личных переживаниях. Большинство опрошенных отказались называть свои имена и не все разрешили делать свои фото.
Анонимный нарвитянин, пенсионер
Про День Европы не скажу, а у нас 9 мая - это День Победы! Мой дед погиб во время войны, поэтому в четверг я приду на променад смотреть Ивангородский концерт. Знаю, что на Ратушной площади тоже будет концерт, но там пусть танцует, кто хочет, а я сюда приду.
Я вообще считаю, что Эстония допустила большую глупость, когда вступила в Евросоюз. Как она к своим гражданам относится? Я здесь родился и вырос, но я не гражданин Эстонии. Мне сказали, чтобы я на язык сдал, ну так я пошел и российское гражданство взял.
Николай, холостяк
Для меня это и День Европы, и День Победы. Сразу скажу: я Эстонию очень люблю, и если война вдруг начнется, я за Эстонию пойду воевать. У меня дети в эстонской армии служили, мне это все приятно. Но почему правительство Эстонии не хочет прислушаться к другой стороне?
В четверг я планирую везде побыть - и по променаду пройду, и на Ратушную площадь обязательно схожу. У меня дед умер в 1943 году в концлагере. Но не надо думать, что в России люди плохие. Люди - они везде хорошие.
Людмила, пенсионерка
Я равнодушно отношусь к Дню Европы и его никогда не праздную. А сюда, на променад, обязательно концерт приду смотреть. Для меня 9 мая - это День Победы!
Я родилась в 1946 году, всю жизнь прожила с этим праздником, что же я пойду на День Европы? И потом, мне самой интересно посмотреть, что здесь будет. В прошлом году я тоже приходила посмотреть ивангородский концерт, мне очень понравилось. Может, я и на Ратушную площадь схожу, посмотрим.
Валентина, пенсионерка
Не знаю, пойду ли на Ратушную площадь, я лучше бы сходила на променад и посмотрела бы концерт Ивангорода. Я - дочь погибшего офицера, вообще являюсь уроженкой Сергиева Посада, а здесь живу уже 53 года.
Так что концерт я буду смотреть здесь, но хотелось бы сходить на ту сторону, в Росиию, отнести цветы к памятнику, там танк поближе поставили. Но боюсь идти, вдруг перекроют мост. День Европы как таковой меня не трогает, для меня 9 мая остается Днем Победы. Но я умом понимаю, что молодые не могут мыслить так же, как мы, старики.
Пенсионерки
Мы обязательно будем праздновать День Европы, мы уже холодец сварили. И на Ратушную площадь пойдем, и на променад. Мы на пенсии, нам надо все посмотреть, потому что все познается в сравнении.
Анонимный нарвитянин, работник охранной фирмы
Ни на один концерт не смогу пойти, к сожалению, потому что в этот день работаю. Но День Европы для меня - праздник, это про мир. Эстония - это, конечно, Европа, но проблема не в том, где мы находимся, а в том, как мы живем, в том, как правительство относится к своим людям.
А в последнее время оно к ним относится не очень хорошо. Понятно, что мы должны думать об обороне и безопасности, но сейчас перегибают палку. Лучше бы социальным вопросам внимание уделяли. День Европы - хороший повод призадуматься о том, куда Эстония идет и куда это ее приведет.
Мероприятия, посвященные Дню Европы, проходят по всей Эстонии. На Ратушной площади в Нарве состоится концерт в честь Дня Европы, на котором выступят Smilers, Uku Suviste и Alika с Нарвским симфоническим оркестром. В Тартуском университете на конференции, организованной Институтом Скитте, будут обсуждаться влияние Европейского союза на Эстонию. На концерте в Выру предстанет Daniel Levi. Все события, связанные с Днем Европы, бесплатны для посещения.