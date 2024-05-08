УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Мы уже холодец сварили»: День Европы - больная мозоль для нарвитян

В четверг я планирую везде побыть - и по променаду пройду, и на Ратушную площадь обязательно схожу. У меня дед умер в 1943 году в концлагере. Но не надо думать, что в России люди плохие. Люди - они везде хорошие.

Людмила, нарвитянка. Фото: Ilja Smirnov

Людмила, пенсионерка

Я равнодушно отношусь к Дню Европы и его никогда не праздную. А сюда, на променад, обязательно концерт приду смотреть. Для меня 9 мая - это День Победы!

Я родилась в 1946 году, всю жизнь прожила с этим праздником, что же я пойду на День Европы? И потом, мне самой интересно посмотреть, что здесь будет. В прошлом году я тоже приходила посмотреть ивангородский концерт, мне очень понравилось. Может, я и на Ратушную площадь схожу, посмотрим.

Валентина, нарвитянка. Фото: Ilja Smirnov

Валентина, пенсионерка

Не знаю, пойду ли на Ратушную площадь, я лучше бы сходила на променад и посмотрела бы концерт Ивангорода. Я - дочь погибшего офицера, вообще являюсь уроженкой Сергиева Посада, а здесь живу уже 53 года.