Полиция просит помощи в поиске 15-летней девушки

Рост Миреи около 158 см, телосложение худощавое. У нее длинные темные волосы. Когда она уходила из дома, на девушке было светло-бежевое пальто до колен, с поясом, черные брюки и черные или белые кроссовки Puma.

О пропаже девочки сообщили в полицию в понедельник вечером. Мирея ушла из своего дома в Пярну в 12:30.

«Мы находились в постоянном контакте с родственниками Миреи, чтобы собрать дополнительную информацию для ее поиска, и проверили возможное местонахождение девушки, но пока не нашли ее, - говорит, региональный офицер полиции Пярнуского отделения Кейю Пюви. - Вчера мы в основном сосредоточились на проверке побережья и прибрежной зоны в Пярну, потому что, по словам родственников, Мирея любит туда ходить. Сегодня мы продолжили там поиски.

Коллеги из Спасательного департамента помогают в поисках с помощью дрона, а морская спасательная служба проверяет вдоль воды. Мы проверяем полученные сведения, а также записи камер видеонаблюдения в общественных местах, но дополнительной информации о передвижениях девушки пока нет, а сбор и проверка записей займет время», - сказал Пюви.

По словам Пюви, девушка может передвигаться как на общественном транспорте, так и пешком. «Не исключаем, что девушка попыталась переехать из Пярну в Латвию при помощи автостопа. Поэтому, если какой-нибудь водитель заметил девушку или подобрал ее в направлении Латвии, обязательно доложите об этом в полицию», - добавляет Пюви.

Полиция просит всех, кто знает местонахождение девочки или видел ее, немедленно сообщить об этом по номеру 112.