Во вторник, 7 мая, полиция обратилась за помощью в розыске 15-летней Миреи, пропавшей в Пярну.
Пропавшая в Пярну 15-летняя девушка найдена мертвой
О пропаже девочки сообщили в полицию в понедельник вечером.
В ночь на среду, 8 мая, пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, девушка была найдена мертвой в Пярну у моря.
Поиски Миреи продолжались до позднего вечера, в них принимали участие добровольцы. Незадолго до полуночи тело девушки было найдено в прибрежной зоне.
У полиции нет оснований подозревать преступление, а точная причина смерти будет установлена в ходе вскрытия.