Пропавшая в Пярну 15-летняя девушка найдена мертвой

О пропаже девочки сообщили в полицию в понедельник вечером.

В ночь на среду, 8 мая, пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, девушка была найдена мертвой в Пярну у моря.

Поиски Миреи продолжались до позднего вечера, в них принимали участие добровольцы. Незадолго до полуночи тело девушки было найдено в прибрежной зоне.

У полиции нет оснований подозревать преступление, а точная причина смерти будет установлена ​​в ходе вскрытия.