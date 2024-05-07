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Пропавшая в Пярну 15-летняя девушка найдена мертвой

rus.postimees.ee
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Полицейский автомобиль.
Полицейский автомобиль. Фото: Madis Veltman

Во вторник, 7 мая, полиция обратилась за помощью в розыске 15-летней Миреи, пропавшей в Пярну.

О пропаже девочки сообщили в полицию в понедельник вечером.

В ночь на среду, 8 мая, пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, девушка была найдена мертвой в Пярну у моря.

Поиски Миреи продолжались до позднего вечера, в них принимали участие добровольцы. Незадолго до полуночи тело девушки было найдено в прибрежной зоне.

У полиции нет оснований подозревать преступление, а точная причина смерти будет установлена ​​в ходе вскрытия.

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