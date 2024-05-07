Цахкна в Брюсселе: Газа и Украина нуждаются в срочных решениях

«Для Украины крайне важно, что мы вышли на финишную прямую с одобрением решения о выполнении плана, поскольку денежная поддержка нужна им не при первой возможности, а немедленно», - подчеркнул Цахкна на встрече.

Условием для выплат в размере 50 млрд евро в пользу Украины, одобренных в феврале в Брюсселе, было предоставление плана, что Украина сделала в конце марта, план получил позитивную оценку. Фонд помощи Украине запланирован гибким и адаптирован для решения связанных с поддержкой воюющего государства непредвиденных проблем, он обеспечивает прогнозируемость, прозрачность и отчетность денежных средств.

Цахкна также подчеркнул, что Украина добилась заметных успехов в реформах и соблюла все критерии, установленные для начала переговоров о вступлении в ЕС. «Мы должны двигаться вперед в плане переговоров», - сказал Цахкна.

Второй важной темой был гуманитарный кризис в Газе.

«После международного расследования Эстония выделит 120 000 евро в общей сложности в пользу четырех организаций ООН для улучшения гуманитарной обстановки в Газе», - сказал Цахкна. Гуманитарная обстановка в Газе крайне критическая, более половины населения - дети, а около 1,1 млн населения входит в группу риска голода.

Сумму поровну распределят между Всемирной продовольственной программой, UNICEF, БАПОР и механизмом эффективного оказания гуманитарной помощи.