Фото и видео Раздача бесплатных телефонов вызвала ажиотаж: еще до начала акции образовалась огромная очередь

Владелец Mobifix Estonia Яндре Вахт пообещал, что в день открытия представительства первым ста посетителям подарит новый кнопочный телефон Nokia 105 (2023) или защитную пленку для экрана смартфона.

Охранник у дверей магазина следил за тем, чтобы в магазине одновременно находились не более семи покупателей, поскольку руководство Mobifix хотело сделать первое посещение представительства безопасным и комфортным для всех.

Эта предосторожность оказалась весьма нужной, поскольку люди уже за несколько часов до открытия представительства стали выстраиваться в очередь.

В честь открытия посетителям также предлагали крендели и сладкие напитки.