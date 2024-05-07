Фото и видео ⟩ Раздача бесплатных телефонов вызвала ажиотаж: еще до начала акции образовалась огромная очередь
Владелец Mobifix Estonia Яндре Вахт пообещал, что в день открытия представительства первым ста посетителям подарит новый кнопочный телефон Nokia 105 (2023) или защитную пленку для экрана смартфона.
Охранник у дверей магазина следил за тем, чтобы в магазине одновременно находились не более семи покупателей, поскольку руководство Mobifix хотело сделать первое посещение представительства безопасным и комфортным для всех.
Эта предосторожность оказалась весьма нужной, поскольку люди уже за несколько часов до открытия представительства стали выстраиваться в очередь.
В честь открытия посетителям также предлагали крендели и сладкие напитки.