Казалось, у Ларри Бейдера, 30-летнего гражданина США и продавца кухонной техники, было все - отличная карьера, красивая жена, трое детей и ожидался четвертый. Правда, никто не знал, что Ларри влез в серьезные долги и попал в поле зрения налогового управления. 15 мая 1957 года он поцеловал свою жену и сказал ей, что отправляется на рыбалку. Вернулся он оттуда только через пять лет совершенно другим человеком, пишет Rus.TVNET.

Лоуренс Джозеф Бейдер, или просто Ларри, родился 2 декабря 1926 года в городе Акрон, штат Огайо. В юности он думал стать стоматологом, как его отец, но в 1944 году пошел в армию, отслужил два года и поступил в Университет Акрона. Он провел там всего один семестр, во время которого познакомился с Мэри Лу Кнапп, на которой женился 19 апреля 1952 года.

В 1957 году у Мэри и Ларри уже было трое детей, и Мэри была беременна четвертым. Они жили в респектабельном районе, Ларри был настоящим семьянином, увлекался стрельбой из лука, и, как сообщает издание United Press International, друзья характеризовали его как «любителя пива, энергичного, очень милого парня, который может разговорить любого, но вам хочется просто сидеть и слушать».