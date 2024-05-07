Казалось, у Ларри Бейдера, 30-летнего гражданина США и продавца кухонной техники, было все - отличная карьера, красивая жена, трое детей и ожидался четвертый. Правда, никто не знал, что Ларри влез в серьезные долги и попал в поле зрения налогового управления. 15 мая 1957 года он поцеловал свою жену и сказал ей, что отправляется на рыбалку. Вернулся он оттуда только через пять лет совершенно другим человеком, пишет Rus.TVNET.
Лоуренс Джозеф Бейдер, или просто Ларри, родился 2 декабря 1926 года в городе Акрон, штат Огайо. В юности он думал стать стоматологом, как его отец, но в 1944 году пошел в армию, отслужил два года и поступил в Университет Акрона. Он провел там всего один семестр, во время которого познакомился с Мэри Лу Кнапп, на которой женился 19 апреля 1952 года.