Вчера Рийгикогу объявил Московский Патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию Российской Федерации. По мнению Ляэнеметса, разумно предположить, что каждый приход, ценящий свободу и независимость Эстонии и уважающий православие, порвет все связи с Россией.

«В Эстонии действует свобода вероисповедания, но верой нельзя злоупотреблять в целях терроризма и для разжигания ненависти, оправдания преступлений против человечности, - сказал он. - Аналогично, у нас есть, например, свобода прессы, но мы не можем позволить кремлевским пропагандистским каналам, таким как Sputnik, работать и вещать в Эстонии».

Ляэнеметс заверил, что деятельность всех церквей и приходов, подчиненных Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, должна быть возможна и в будущем. «Но условием для этого является то, что и юридически, и по существу они должны разорвать связи с Московским Патриархатом».

Он добавил, что на встрече объяснил угрозу безопасности и обратил внимание на роль и ответственность России.

Епископ Тартуский Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, викарий Таллиннской епархии Даниил заявил сегодня, что до сих пор не было судебных процессов, где бы какой-либо священнослужитель или работник прихода был признан виновным в нарушении конституционного строя Эстонии.

«Несмотря на это, к членам нашей церкви в СМИ обращаются с определенными претензиями и от них требуют оправдаться. Неужели презумпция невиновности больше не распространяется на членов нашей церкви?» - сказал епископ.

По словам Ляэнеметса, ситуация с безопасностью не может ждать бесконечно. «Именно поэтому, как министр внутренних дел, вместо того, чтобы применять быстрые и радикальные меры принуждения, я встречаюсь с представителями церквей и помогаю искать и предлагать различные варианты», - сказал он.