Графики Цена на электроэнергию растет быстрыми темпами

Самой высокой - 298,55 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду утром, с 8 до 9 часов, а самой низкой - с 15 до 16 часов, когда она упадет до 66,36 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии она будет на 1,6% дороже и составит в среднем 136,24 евро за мегаватт-час - это будет самая высокая цена в системе Nord Pool в этот день.

В апреле средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 60,39 евро за мегаватт-час, что на 8,3% меньше, чем в апреле 2023 года, когда средняя месячная цена составила 65,89 евро за мегаватт-час. По сравнению с мартом средняя биржевая цена упала на 11,5%.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии - в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.