Департамент: реклама чудодейственных пищевых добавок вводит потребителей в заблуждение

В TTJA призывают людей критически относиться к подобным предложениям и в случае проблем со здоровьем обращаться за советом к семейному врачу или фармацевту.

«В полученных нами обращениях потребители обеспокоены тем, что подобные публикации могут вводить в заблуждение, прежде всего пожилых людей, побуждая их использовать упомянутые в публикациях товары вместо того, чтобы обратиться за консультацией к врачу для решения своих проблем со здоровьем. Мы открыли надзорное делопроизводство в соответствии с Законом о рекламе в отношении этих изданий, поскольку Законом запрещено приписывать пищевым добавкам какие-либо лечебные свойства», – пояснила руководитель отдела информационного общества TTJA Хелен Рохтла. В издании представлены товары, продающиеся на сайте wellmed.club.

«Требования к маркировке пищевых добавок распространяются как на информацию, размещенную на торговой упаковке, так и при продаже последних в интернет-магазинах. Если утверждение, которое желают разместить на упаковке или в сопроводительной информации к пищевой добавке, не имеет научного обоснования и подтверждения, размещать его на этикетке запрещено. Для размещения новых утверждений касательно свойств продукта, необходимо подавать заявление в Европейскую комиссию», – добавила старший специалист отдела продуктов питания PTA Бригитте Сальмус.

Советы потребителям

1. Проверьте, кто является предпринимателем, и имеются ли его контактные данные;

2. Всегда критически относитесь к предложениям, обещающим, что один продукт или товар в одночасье решит все ваши проблемы со здоровьем. Как правило, в таких случаях речь идет о мошенничестве и обмане;

3. Критически относитесь и к предложениям, содержащим отзывы иностранных потребителей о продукте. Практика показывает, что люди, которых цитируют в рекламе, как правило, даже не существуют, а отзывы написаны самим предпринимателем;

4. Также стоит критически относиться к предложениям, в которых вместо иностранного потребителя указаны эстонские имена или даже фотография эстонской знаменитости (например, врача). TTJA столкнулось со случаем, когда якобы известный эстонский врач оставил свою рекомендацию касательно чудодейственного продукта, который должен был вылечить высокое кровяное давление (гипертонию);

5. Пищевая добавка не является лекарством. Если продукт обещает решить проблему со здоровьем, перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом или позвоните по консультационному телефону семейных врачей. Они смогут подсказать, подходит ли данный товар для решения проблем со здоровьем.