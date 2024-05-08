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Рейтинги: Партия реформ опередила EKRE и вышла на второе место

BNS
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

В то время как «Отечество» сохраняет уверенное лидерство в рейтинге политических сил, Партия реформ обогнала Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и поднялась на вторую строчку.

Согласно последним результатам еженедельного проводимого в сотрудничестве с Институтом социальных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti опроса, «Отечество» поддерживают 27,7, Партию реформ - 18,4, а EKRE - 18 процентов респондентов.

За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия с 14,7 процента, Центристская партия с 10,6 процента и партия «Ээсти 200», которую поддерживают пять процентов электората.

Коалиционные партии по итогам нынешнего опроса поддерживают 38,1 а оппозиционные - 56,3 процента избирателей.

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