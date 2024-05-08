Подавляющее большинство граждан Эстонии не удовлетворены работой премьер-министра Каи Каллас, показало последнее исследование Norstat Eesti, проведенное по заказу Института социальных исследований.
Опрос: почти 70% считают, что правительство плохо выполняет свою работу
29 процентов респондентов опроса среди обладающих правом голоса граждан страны указали, что правительство выполняет свою работу очень хорошо или достаточно хорошо, а 66 процентов ответили, что правительство выполняет свою работу довольно плохо или очень плохо.
Действия премьер-министра, лидера Партии реформ Каи Каллас одобряют 23 процента респондентов, но 67 процентов считают, что Каллас не справляется со своей должностью премьер-министра.