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Опрос: почти 70% считают, что правительство плохо выполняет свою работу

BNS
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Рийна Сиккут, Март Вырклаэв, Маргус Цахкна, Кая Каллас и Лаури Ляэнеметс.
Рийна Сиккут, Март Вырклаэв, Маргус Цахкна, Кая Каллас и Лаури Ляэнеметс. Фото: Tairo Lutter

Подавляющее большинство граждан Эстонии не удовлетворены работой премьер-министра Каи Каллас, показало последнее исследование Norstat Eesti, проведенное по заказу Института социальных исследований.

29 процентов респондентов опроса среди обладающих правом голоса граждан страны указали, что правительство выполняет свою работу очень хорошо или достаточно хорошо, а 66 процентов ответили, что правительство выполняет свою работу довольно плохо или очень плохо.

Действия премьер-министра, лидера Партии реформ Каи Каллас одобряют 23 процента респондентов, но 67 процентов считают, что Каллас не справляется со своей должностью премьер-министра.

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