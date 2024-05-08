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Инфляция в Эстонии упала до трехлетнего минимума

rus.postimees.ee
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Продуктовый магазин. Фото иллюстративное.
Продуктовый магазин. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в апреле повысился по сравнению с мартом на 0,9% и по сравнению с апрелем 2023 года - на 2,8%. Товары были дороже по сравнению с апрелем прошлого года на 2,4% и услуги - на 3,3%.

В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 2,8% в апреле 2021 года, когда оно составило 1,9%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в апреле на индекс потребительских цен по сравнению с апрелем 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем (-5,3%). «С апреля прошлого года перестали применяться автоматические компенсации цен на электроэнергию, газ и теплоснабжение, а также завершилось и их влияние на индекс», - добавила Трасанов.

Существенное влияние оказало также изменение цен, связанное с транспортом, где пассажирский транспорт подорожал на 15,7% и использование частных транспортных средств - на 4,6%, при этом бензин был дороже на 4,6%, а дизельное топливо - на 2,6%.

Из продуктов питания по сравнению с апрелем прошлого года более всего подешевели свежие овощи (-18,3%) и сахар (-14,8%). Оливковое масло при этом подорожало на 39,1%, консервированное молоко - на 21,2% и кондитерские изделия - на 19,8%.

По сравнению с мартом в апреле на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с транспортом, где бензин был дороже на 4,2%, а приобретенные на апрель авиабилеты - на 31,4%. Значительное влияние оказало также завершение акций на многие продукты питания и безалкогольные напитки.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, апрель 2024

Группа товаров

апрель 2023 –

апрель 2024, %

март 2024 –

апрель 2024, %

ВСЕГО

2,8

0,9

Продукты питания и безалкогольные напитки

1,3

1,3

Алкогольные напитки и табак

7,0

-0,8

Одежда и обувь

3,2

0,8

Жилье

-5,3

-1,5

Домашнее хозяйство

2,5

1,1

Здравоохранение

9,7

1,3

Транспорт

5,1

2,3

Связь

11,8

0,5

Досуг

4,2

1,1

Образование и детские учреждения

8,3

0,1

Питание вне дома, размещение

5,9

2,7

Различные товары и услуги

5,3

2,2

 

 

 

 

Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен и раздел цен.

Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс потребительских цен» является Министерство финансов, по заказу которого собирают и анализируют данные.

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