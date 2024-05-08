Инфляция в Эстонии упала до трехлетнего минимума

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в апреле повысился по сравнению с мартом на 0,9% и по сравнению с апрелем 2023 года - на 2,8%. Товары были дороже по сравнению с апрелем прошлого года на 2,4% и услуги - на 3,3%.
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В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 2,8% в апреле 2021 года, когда оно составило 1,9%.
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в апреле на индекс потребительских цен по сравнению с апрелем 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем (-5,3%). «С апреля прошлого года перестали применяться автоматические компенсации цен на электроэнергию, газ и теплоснабжение, а также завершилось и их влияние на индекс», - добавила Трасанов.
Существенное влияние оказало также изменение цен, связанное с транспортом, где пассажирский транспорт подорожал на 15,7% и использование частных транспортных средств - на 4,6%, при этом бензин был дороже на 4,6%, а дизельное топливо - на 2,6%.
Из продуктов питания по сравнению с апрелем прошлого года более всего подешевели свежие овощи (-18,3%) и сахар (-14,8%). Оливковое масло при этом подорожало на 39,1%, консервированное молоко - на 21,2% и кондитерские изделия - на 19,8%.
По сравнению с мартом в апреле на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с транспортом, где бензин был дороже на 4,2%, а приобретенные на апрель авиабилеты - на 31,4%. Значительное влияние оказало также завершение акций на многие продукты питания и безалкогольные напитки.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, апрель 2024
Группа товаров
апрель 2023 –
апрель 2024, %
март 2024 –
апрель 2024, %
ВСЕГО
2,8
0,9
Продукты питания и безалкогольные напитки
1,3
1,3
Алкогольные напитки и табак
7,0
-0,8
Одежда и обувь
3,2
0,8
Жилье
-5,3
-1,5
Домашнее хозяйство
2,5
1,1
Здравоохранение
9,7
1,3
Транспорт
5,1
2,3
Связь
11,8
0,5
Досуг
4,2
1,1
Образование и детские учреждения
8,3
0,1
Питание вне дома, размещение
5,9
2,7
Различные товары и услуги
5,3
2,2
Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен и раздел цен.
Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс потребительских цен» является Министерство финансов, по заказу которого собирают и анализируют данные.