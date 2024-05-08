Инфляция в Эстонии упала до трехлетнего минимума

В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 2,8% в апреле 2021 года, когда оно составило 1,9%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в апреле на индекс потребительских цен по сравнению с апрелем 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем (-5,3%). «С апреля прошлого года перестали применяться автоматические компенсации цен на электроэнергию, газ и теплоснабжение, а также завершилось и их влияние на индекс», - добавила Трасанов.

Существенное влияние оказало также изменение цен, связанное с транспортом, где пассажирский транспорт подорожал на 15,7% и использование частных транспортных средств - на 4,6%, при этом бензин был дороже на 4,6%, а дизельное топливо - на 2,6%.

Из продуктов питания по сравнению с апрелем прошлого года более всего подешевели свежие овощи (-18,3%) и сахар (-14,8%). Оливковое масло при этом подорожало на 39,1%, консервированное молоко - на 21,2% и кондитерские изделия - на 19,8%.

По сравнению с мартом в апреле на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с транспортом, где бензин был дороже на 4,2%, а приобретенные на апрель авиабилеты - на 31,4%. Значительное влияние оказало также завершение акций на многие продукты питания и безалкогольные напитки.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, апрель 2024

Группа товаров апрель 2023 – апрель 2024, % март 2024 – апрель 2024, % ВСЕГО 2,8 0,9 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,3 1,3 Алкогольные напитки и табак 7,0 -0,8 Одежда и обувь 3,2 0,8 Жилье -5,3 -1,5 Домашнее хозяйство 2,5 1,1 Здравоохранение 9,7 1,3 Транспорт 5,1 2,3 Связь 11,8 0,5 Досуг 4,2 1,1 Образование и детские учреждения 8,3 0,1 Питание вне дома, размещение 5,9 2,7 Различные товары и услуги 5,3 2,2

Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс потребительских цен» является Министерство финансов, по заказу которого собирают и анализируют данные.