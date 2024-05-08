Лига чемпионов Дортмунд сделал это! ПСЖ не вышел в финал

Проиграв стартовый матч со счетом 0:1, ПСЖ начал реванш на домашнем стадионе явно активнее. Когда они провели первые несколько минут игры в зоне «Боруссии» и отправили в штрафную несколько опасных мячей, казалось, что это будет очень односторонний матч.

Однако дортмундцы сумели оправиться от шока первых минут и по ходу матча все больше и больше входили в игру. Хотя ПСЖ в первом тайме оставался более контролирующей командой, им не удалось создать ни одного опасного момента под воротами дортмундцев.

Однако сделать это им удалось уже в начале второго тайма, когда Уоррен Заир-Эмери на 47-й минуте отправил мяч в штангу. Однако через две минуты на ПСЖ обрушился холодный душ, когда «Боруссия» заработала угловой и оттуда открыла счет: автором удара головой стал Матс Хуммельс, оставшийся свободным в штрафной.

После этого атакующая работа ПСЖ стала еще активнее, а на 60-й минуте дальний мяч Нуно Мендеша снова едва не попал в ворота. Но как бы ПСЖ ни старался, гола так и не произошло...

На 76-й минуте в результате очередного углового удара была зацеплена сетка ворот ПСЖ, но Матс Хуммельс оказался в офсайде и удар не засчитался.

В последние четверть часа ПСЖ особенно старался, но этот матч с ложился неудачно – на 85-й минуте короткий удар Килиана Мбаппе попал в перекладину, на 87-й минуте – дальний удар Витиньи попал в перекладину.

Именно так «Боруссия» вышла в финал, который пройдет на стадионе «Уэмбли» 1 июня. Кто с ними там встретится, станет известно в среду вечером, когда «Реал Мадрид» и «Бавария» встретятся во второй раз. Их первая игра в Германии завершилась вничью 2:2.