Завтра, 9 мая, в честь Дня Европы на стенах Нарвского замка будут вывешены флаги Эстонии, Евросоюза и Украины. Кроме того, там же появятся плакаты с надписями «Европа начинается с нас» и «Путин - военный преступник», напоминающие восточному соседу о разрушительных действиях российского террористического режима в Украине. Вывешивание флагов и установку плакатов поддерживают эстонское представительство Европейской комиссии и добровольцы Кайтселийта.
Подарок на 9 мая: завтра на стене Нарвского замка вновь появится плакат «Путин – военный преступник»
«Наше послание простое: в Нарве проходит граница между свободной Европой и террористической Россией, где с одной стороны мы видим правовое государство, демократию и свободу слова, а с другой стороны - цензуру, уничтожение человечества и насилие. Да здравствует Украина! Да здравствует Эстония! Да здравствует свободная Европа!» - сказала министр культуры Хейди Пурга.
День Европы будет отмечаться по всей Эстонии различными событиями, больше информации об этом можно найти на сайте www.euroopapaev.ee.
Флаги и плакат «Европа начинается с нас» будут висеть на стенах Нарвского замка до Иванова дня. Плакат «Путин - военный преступник» можно будет наблюдать там только 9 мая.