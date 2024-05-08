Нидерланды направят в Эстонию истребители-невидимки F-35

«Нидерланды - первая страна, которая после реконструкции авиабазы Эмари снова будет обеспечивать воздушную безопасность региона. Миссия будет осуществляться с использованием самых современных истребителей-невидимок», - заявил Певкур после встречи с министром обороны Нидерландов.

Кроме того, на встрече министры обсудили помощь Украине.

«Как и Эстония, Нидерланды предоставили Украине значительный объем военной помощи и показали, что наши ценности и общее понимание необходимости укрепления безопасности схожи. Я также рад, что Нидерланды вносят свой вклад в возглавляемую нами и Люксембургом ИТ-коалицию, посредством которой мы поддерживаем Украину в развитии связи и коммуникационных возможностей», - сказал Певкур.

Эстония и Нидерланды - единственные две страны, которые принадлежат ко всем наиболее важным форматам оборонного сотрудничества в регионе.

Эстония приобрела у Нидерландов значительное количество технического оборудования, в том числе бронетехнику, внедорожники и медицинские автомобили. На региональном уровне Нидерланды вносят свой вклад в обеспечение безопасности в рамках боевой группы НАТО, дислоцированной в Литве.

Нидерланды уже четыре раза вносили свой вклад в обеспечение воздушной безопасности стран Балтии.