Во вторник, 7 мая, министр обороны Ханно Певкур встретился в Таллинне с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен, которая объявила, что после реконструкции взлетно-посадочной полосы авиабазы Эмари Нидерланды отправят в Эстонию истребители-невидимки пятого поколения F-35 для выполнения миссии по обеспечению воздушной безопасности.
Нидерланды направят в Эстонию истребители-невидимки F-35
«Нидерланды - первая страна, которая после реконструкции авиабазы Эмари снова будет обеспечивать воздушную безопасность региона. Миссия будет осуществляться с использованием самых современных истребителей-невидимок», - заявил Певкур после встречи с министром обороны Нидерландов.
Кроме того, на встрече министры обсудили помощь Украине.
«Как и Эстония, Нидерланды предоставили Украине значительный объем военной помощи и показали, что наши ценности и общее понимание необходимости укрепления безопасности схожи. Я также рад, что Нидерланды вносят свой вклад в возглавляемую нами и Люксембургом ИТ-коалицию, посредством которой мы поддерживаем Украину в развитии связи и коммуникационных возможностей», - сказал Певкур.
Эстония и Нидерланды - единственные две страны, которые принадлежат ко всем наиболее важным форматам оборонного сотрудничества в регионе.
Эстония приобрела у Нидерландов значительное количество технического оборудования, в том числе бронетехнику, внедорожники и медицинские автомобили. На региональном уровне Нидерланды вносят свой вклад в обеспечение безопасности в рамках боевой группы НАТО, дислоцированной в Литве.
Нидерланды уже четыре раза вносили свой вклад в обеспечение воздушной безопасности стран Балтии.