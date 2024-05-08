В Латвии полиция объявила войну установщикам запрещенных российских телеканалов

Мужчина средних лет, с опытом работы в сфере телевизионных услуг - так в Госполиции описали типичного «подключателя» нелегального телевидения. В прошлом году полиция провела более тысячи проверок легальности аудиовизуального контента. Начаты 28 дел об административных правонарушениях, и 13 - уголовных дел. А в этом 294 проверки, и уже 16 административных дел и четыре уголовных.

Сколько всего в Латвии таких правонарушителей, в Госполиции ответить не смогли, но сказали, что по сравнению с предыдущими годами их стало гораздо меньше.

«Потому что мы достаточно активно мониторим ситуацию, как онлайн, так и когда получаем информацию о том, что конкретный человек предоставляет такую услугу. Мы реагируем, проверяем. При необходимости проводим расследования. Число их небольшое - это не сотни. Это может быть 2-3 человека в каждом регионе, не больше», - рассказал Виталий Половинскис, замначальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.

Уголовные наказания грозят как поставщикам, так и конечным пользователям - то есть тем, кто запрещенные каналы смотрит. Правда, в Госполиции говорят, что за просмотр таких телеканалов в тюрьму в Латвии еще никто не сел.