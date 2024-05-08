Жители Латвии все еще смотрят запрещенные телеканалы, но уже гораздо меньше, чем в предыдущие годы. За установку нелегального телевидения в прошлом году были заведены 13 уголовных дел, пишет rus.lsm.lv.
В Латвии полиция объявила войну установщикам запрещенных российских телеканалов
Мужчина средних лет, с опытом работы в сфере телевизионных услуг - так в Госполиции описали типичного «подключателя» нелегального телевидения. В прошлом году полиция провела более тысячи проверок легальности аудиовизуального контента. Начаты 28 дел об административных правонарушениях, и 13 - уголовных дел. А в этом 294 проверки, и уже 16 административных дел и четыре уголовных.
Сколько всего в Латвии таких правонарушителей, в Госполиции ответить не смогли, но сказали, что по сравнению с предыдущими годами их стало гораздо меньше.
«Потому что мы достаточно активно мониторим ситуацию, как онлайн, так и когда получаем информацию о том, что конкретный человек предоставляет такую услугу. Мы реагируем, проверяем. При необходимости проводим расследования. Число их небольшое - это не сотни. Это может быть 2-3 человека в каждом регионе, не больше», - рассказал Виталий Половинскис, замначальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.
Уголовные наказания грозят как поставщикам, так и конечным пользователям - то есть тем, кто запрещенные каналы смотрит. Правда, в Госполиции говорят, что за просмотр таких телеканалов в тюрьму в Латвии еще никто не сел.
«Я не слышал о таком, чтобы человека посадили в тюрьму за использование запрещенного оборудования и просмотр телеканалов из списка запрещенных. И это не является нашей целью. Наша цель - просвещать и информировать общество о том, что это уголовное преступление и почему это плохо», - заверил Половинскис.
Просвещают, информируют, а также проверяют в сотрудничестве с Национальным советом по электронным СМИ. И даже вместе ездят на рейды.
«Отдел выезжает на проверки, в прошлом году мы провели 43 проверки как NEPLP и еще пять - совместно с Государственной полицией.
«Самая большая проблема – это коробки "Триколор" и НТВ. Нужно понимать, что спутниковая тарелка чаще всего находится в частном доме, и обеспечивает одно домохозяйство. А такая коробка обеспечивает целый многоквартирный жилой дом», - поделился Ивар Аболиньш, глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).
В прошлом году Совет по электронным СМИ ограничил работу 132 веб-сайтов и 300 источников стримингового контента.
В 2022-м, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, на территории Латвии было принудительно прекращено вещание десятков российских и белорусских телеканалов. В NEPLP подчеркивали, что это сделано для предотвращения угроз безопасности Латвии. Летом того же года регулятор запретил вещание последних 80 телеканалов из РФ, которые на тот момент можно было смотреть на территории страны.