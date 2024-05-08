Елена Вяльбе предрекла США беспросветное будущее: там полная задница

В частности, Вяльбе дала каналу «РИА Новости» интервью, в котором проанализировала проблемы, существующие в западном обществе. Бывшая сильнейшая лыжница рассказала, что если когда-то, когда она посещала США, все казалось там впечатляющим, то теперь ситуация изменилась.

«Лет двадцать с лишним назад была последний раз в США, и казалось: "Вот это круто, и это круто!" А сейчас понимаю, что там полная задница. Реально. Общаюсь же с людьми, кто-то еще в 90-е уехал. Они уже живут на грани общей катастрофы. Ничего хорошего нет в жизни, плюс засилье этих законов про ЛГБТ, трансгендеров и так далее», - отметила Вяльбе.

Известно, что в России движение ЛГБТ запрещено и объявлено экстремистской организацией.

Также Вяльбе добавила, что в США преступность подстерегает буквально на каждом шагу.

«Люди боятся детей в школу отпускать. Плюс наркомания, мигранты. Приезжают реальные головорезы, воруют, выносят все подряд, а власти ничего не могут сделать. С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще - и вас уже не будет. Сами себя закопаете», - добавила Вяльбе.