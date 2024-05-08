ДТП Подростки, угнавшие BMW, не смогли справиться с волнением при виде полицейских

«Полицейские решили проверить находящихся в BMW людей. Когда они подошли к машине, в ней никого не было, но с помощью очевидцев удалось найти сбежавшего и прятавшегося в ближайших сараях 14-летнего юношу. Позже к машине также вернулся 17-летний парень. К счастью, в ДТП никто не пострадал, однако автомобиль был поврежден. Молодые люди были трезвы», - отметила Яласт.