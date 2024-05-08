ДТП Подростки, угнавшие BMW, не смогли справиться с волнением при виде полицейских

30 апреля вскоре после 10:00 полицейские Пярнуского отдела полиции осуществляли надзор за дорожным движением на дороге Ойсу-Кяревере-Тайксе, когда обратили внимание на автомобиль BMW, который будто бы свернул на второстепенную дорогу, увидев машину стражей порядка.
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Руководитель Пайдеской группы ведения производств отдела полиции Центральной Эстонии Айрика-Хелле Яласт рассказала, что затем водитель потерял управление над своим автомобилем и съехал в кювет.