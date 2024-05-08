Полиция Финляндии начала расследование в отношении сразу нескольких руководителей полиции безопасности (SUPO) и армии. СМИ пишут об утечке данных, которая связана с российскими спецслужбами.
Руководство полиции безопасности Финляндии подозревают в передаче спецслужбам России секретной информации
Полиция Финляндии начала предварительное расследование по подозрению в должностных преступлениях, которые могли произойти в разведывательной деятельности Полиции безопасности (SUPO) и Сил обороны.
«Секретная информация попала к посторонним лицам в результате утечки данных, а расследование связано с операцией, проведенной российскими спецслужбами летом 2023 года», - сообщает финское издание Yle.
По данным финской прокуратуры, подозрение появилось в рамках проверки законности деятельности спецслужб, осуществляемой уполномоченным по контролю за деятельностью разведывательных служб. Эта должность была учреждена в 2019 году. Заместитель государственного прокурора Юкки Раппе пояснил, что это первый случай, когда уголовное дело было заведено на основании доклада уполномоченного.
В SUPO сообщили, что один из старших инспекторов был отстранен от должности на время предварительного расследования, а информация попала к посторонним лицам в результате взлома компьютера частного лица.
По данным газеты Iltalehti, в качестве подозреваемых по делу проходят бывший начальник SUPO Антти Пелттари и начальник отдела контрразведки SUPO Пертти Хаакслуото. Хаакслуото отстранен от должности с 23 апреля.
По данным этой газеты речь идет о взаимодействии сотрудников SUPO с российскими информаторами. Iltalehti утверждает, что взломанный злоумыленниками компьютер с чувствительными данными принадлежал начальнику отдела контрразведки SUPO Хаакслуото.
По данным Центральной криминальной полиции, расследование также затрагивает разведывательную деятельность Сил обороны Финляндии.
Расследование началось еще прошлой осенью, рассказал уполномоченный по контролю за разведдеятельностью Киммо Хаконен.
«Выявились вещи, которые могут быть незаконными», - сказал Хаконен.
Уполномоченный по контролю за разведдеятельностью не располагает информацией о подозрениях в отношении Сил обороны.
В начале февраля глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия постоянно проводит кибератаки на сетях передачи данных в стране.
«На данный момент мы не опасаемся обычного военного нападения. В то же время мы видим, что в долгосрочной перспективе Россия представляет собой экзистенциальную угрозу, которая затрагивает не только одну европейскую страну, но и весь наш континент», - сказала тогда госпожа Валтонен.
В 2023 году Финляндия вступила в НАТО. С ноября граница Финляндии с Россией остается закрытой. По официальной версии - из-за миграционного давления со стороны РФ.
7 мая глава Минобороны Финляндии Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен допустил возможность открытия пропускных пунктов на границе с Россией в случае принятия закона о беженцах.
«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "закон о возвращении"», - сказал Хяккянен.
5 мая газета Helsingin Sanomat сообщала, что задерживается передача в парламент законопроекта о принудительном выдворении, позволяющего прямо на границе отказывать беженцам в предоставлении убежища. По словам Хяккянена закон будет представлен через 1-2 недели.