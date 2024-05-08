Руководство полиции безопасности Финляндии подозревают в передаче спецслужбам России секретной информации

Полиция Финляндии начала предварительное расследование по подозрению в должностных преступлениях, которые могли произойти в разведывательной деятельности Полиции безопасности (SUPO) и Сил обороны.

«Секретная информация попала к посторонним лицам в результате утечки данных, а расследование связано с операцией, проведенной российскими спецслужбами летом 2023 года», - сообщает финское издание Yle.

По данным финской прокуратуры, подозрение появилось в рамках проверки законности деятельности спецслужб, осуществляемой уполномоченным по контролю за деятельностью разведывательных служб. Эта должность была учреждена в 2019 году. Заместитель государственного прокурора Юкки Раппе пояснил, что это первый случай, когда уголовное дело было заведено на основании доклада уполномоченного.

В SUPO сообщили, что один из старших инспекторов был отстранен от должности на время предварительного расследования, а информация попала к посторонним лицам в результате взлома компьютера частного лица.

По данным газеты Iltalehti, в качестве подозреваемых по делу проходят бывший начальник SUPO Антти Пелттари и начальник отдела контрразведки SUPO Пертти Хаакслуото. Хаакслуото отстранен от должности с 23 апреля.

По данным этой газеты речь идет о взаимодействии сотрудников SUPO с российскими информаторами. Iltalehti утверждает, что взломанный злоумыленниками компьютер с чувствительными данными принадлежал начальнику отдела контрразведки SUPO Хаакслуото.

По данным Центральной криминальной полиции, расследование также затрагивает разведывательную деятельность Сил обороны Финляндии.