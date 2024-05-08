Мать русскоязычного школьника: учитель решает, какой ребенок пострадает – эстонский или русский

По словам матери, в группе детского сада одна воспитательница говорила по-эстонски, а другая по-русски, большинство детей говорили по-русски. Хоть педагоги и подтвердили, что сын Бабуриной готов к учебе в эстонской школе, на самом деле это было не так. Первые полгода ребенок занимался с удовольствием, но потом начал жаловаться дома, что он самый глупый в классе и не успевает.