Мать русскоязычного школьника: учитель решает, какой ребенок пострадает – эстонский или русский

Яна Бабурина, родным языком в семье которой является русский, отдала своего ребенка в эстоноязычный детский сад в Ласнамяэ, чтобы подготовить его к эстонской школе. К сожалению, ребенок так и не смог выучить язык.
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По словам матери, в группе детского сада одна воспитательница говорила по-эстонски, а другая по-русски, большинство детей говорили по-русски. Хоть педагоги и подтвердили, что сын Бабуриной готов к учебе в эстонской школе, на самом деле это было не так. Первые полгода ребенок занимался с удовольствием, но потом начал жаловаться дома, что он самый глупый в классе и не успевает.