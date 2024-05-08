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Мать русскоязычного школьника: учитель решает, какой ребенок пострадает – эстонский или русский

Эло Мыттус-Леппик
, ведущая
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Яна Бабурина считает, что на начальном этапе русскоязычные дети все же должны изучать только эстонский язык. Когда язык будет освоен, эстонские и русские дети могли бы учиться вместе.
Яна Бабурина считает, что на начальном этапе русскоязычные дети все же должны изучать только эстонский язык. Когда язык будет освоен, эстонские и русские дети могли бы учиться вместе. Фото: Täistund

Яна Бабурина, родным языком в семье которой является русский, отдала своего ребенка в эстоноязычный детский сад в Ласнамяэ, чтобы подготовить его к эстонской школе. К сожалению, ребенок так и не смог выучить язык.

По словам матери, в группе детского сада одна воспитательница говорила по-эстонски, а другая по-русски, большинство детей говорили по-русски. Хоть педагоги и подтвердили, что сын Бабуриной готов к учебе в эстонской школе, на самом деле это было не так. Первые полгода ребенок занимался с удовольствием, но потом начал жаловаться дома, что он самый глупый в классе и не успевает.

«Ситуация была непростая. В русскую школу он не мог пойти, потому что не умел нормально читать по-русски, а писать мог только по-эстонски», - рассказывает Яна. - В конце концов мы решили подыскать для него другую школу».

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